Giochi Xbox gratis, Microsoft prepara una nuova rivoluzione cloud

Il future di Xbox Cloud Gaming potrebbe riservare interessanti novità: alcune dichiarazioni di Tim Stuart, CFO di Xbox Gaming, suggeriscono un potenziale cambio di strategia, che porterebbe ad avere lo streaming di giochi gratis su Xbox Cloud Gaming con l’inserimento di annunci. Una mossa che potrebbe segnare la prossima evoluzione di Xbox Game Pass e dargli un importante vantaggio sui competitor più agguerriti, come NVIDIA GeForce Now e Amazon Luna, di recente arrivato anche in Italia.

Durante un’intervista al Wells Fargo TMT Summit del mese scorso, Tim Stuart ha sottolineato la flessibilità offerta agli abbonati Xbox Games Pass Ultimate, che possono accedere sia ai giochi del catalogo Game Pass che al cloud gaming, accessibile da praticamente qualsiasi dispositivo dotato di un browser moderno.

La mossa potrebbe poi giocare un ruolo fondamentale nell’espansione geografica di Xbox: Stuart ha proposto uno scenario adatto a regioni come l’Africa, l’India e il Sud-est asiatico, dove la console non è la piattaforma principale. Gli utenti potrebbero decidere di guardare un breve annuncio di 30 secondi in cambio di due ore di streaming di giochi; un approccio simile soddisferebbe le demografie di questi paesi, dove una parte della popolazione è molto giovane (meno di 23 anni) e si affida molto ai dispositivi mobili. “Ci sono milioni e milioni di giocatori a cui non saremmo mai stati in grado di rivolgerci prima, e ora possiamo entrare in questi paesi con i nostri modelli di business”, ha dichiarato Stuart.

Attualmente non sappiamo se effettivamente questa strategia verrà attuata, ma di certo è interessante e potrebbe cambiare gli equilibri di un mercato non ancora del tutto definito, specialmente se dovesse venire adottata anche in Europa e negli Stati Uniti.