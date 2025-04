Phil Spencer celebra il boom del Cloud Gaming

Il cloud gaming, apparentemente da sempre guardato con scetticismo dai giocatori più tradizionali, sta attraversando una fase di crescita straordinaria che rivaluta completamente il suo potenziale nel panorama videoludico contemporaneo. I numeri parlano chiaro: milioni di ore di gioco mensili e una curva di crescita che continua ad accelerare, trasformando quella che era considerata un metodo di fruizione dei giochi "di nicchia", in un fenomeno di massa. Phil Spencer, capo della divisione gaming di Microsoft, ha recentemente condiviso dei dati sorprendenti che testimoniano questo cambio di paradigma nel modo in cui le persone interagiscono con i videogiochi.

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non sono gli smartphone a guidare questa transizione, ma le console di vecchia generazione e i televisori smart. Una conferenza della GDC dedicata a Xbox Cloud Gaming ha rivelato dati sorprendenti sulla distribuzione dell'utilizzo: i possessori di Xbox One rappresentano il 21,9% degli utenti, seguiti immediatamente dalle smart TV col 21,1% e dai PC Windows con il 20,8%.

Il motivo di questa distribuzione è facilmente intuibile: il cloud permette ai possessori di hardware datato di accedere a esperienze di nuova generazione senza aggiornare il proprio hardware. Curiosamente, i dispositivi mobili rappresentano solo il 6,7% dell'utilizzo, probabilmente penalizzati dalle dimensioni ridotte degli schermi e dall'ergonomia non ideale dei controlli touch.

"Tendiamo sempre ad andare dove vediamo giocare le persone," ha dichiarato Spencer durante un'intervista con iJustine. "È stato semplicemente incredibile vedere il numero di persone che ora giocano a Xbox tramite cloud. Si tratta letteralmente di decine di milioni di ore ogni singolo mese, e sta crescendo drasticamente."

Come da sempre ribadisce Phil Spencer, è il giocatore al centro dell'esperienza, non il dispositivo.

Microsoft si è posizionata strategicamente in questo settore con Xbox Cloud Gaming, servizio ormai maturo che continua a migliorare in termini di prestazioni e stabilità. Titoli tecnicamente esigenti come Flight Simulator, che richiederebbero hardware potente per funzionare adeguatamente, sono ora accessibili su dispositivi con specifiche modeste grazie allo streaming in cloud, democratizzando l'accesso a esperienze videoludiche premium.

La vera sfida per gli sviluppatori, tuttavia, rimane l'adattamento delle interfacce di gioco a questa nuova modalità di fruizione. Durante la GDC, Microsoft ha evidenziato l'importanza di creare UI "cloud-aware", capaci di adattarsi dinamicamente a schermi di dimensioni diverse. Un requisito che comporta investimenti aggiuntivi in termini di sviluppo, ma che diventa essenziale in un ecosistema sempre più frammentato.

Spencer vede in questa transizione un'opportunità rivoluzionaria: "Si tratta di costruire l'esperienza intorno alla persona, questa è la parte che mi entusiasma di più, senza un singolo dispositivo al centro. Non è un singolo gioco. È il giocatore al centro, assicurandosi che tutti i tuoi giochi siano disponibili, tutti i tuoi salvataggi, tutti i tuoi diritti [di utilizzo/possesso] siano disponibili ovunque tu vada."

I dati relativi all'utilizzo di Xbox Cloud Gaming a dicembre 2024 mostrano chiaramente questo cambio di paradigma: oltre alle piattaforme già citate, le console Xbox Series rappresentano il 19,4%, altri desktop il 5,3% e dispositivi vari il rimanente 4,7%. Una frammentazione che riflette perfettamente la visione di un'esperienza di gioco svincolata dall'hardware e centrata invece sulle preferenze e le necessità dell'utente.