Monster Hunter Wilds arriva su GeForce NOW

Il cloud gaming si arricchisce questa settimana di titoli di grande spessore, portando l'esperienza di gioco a nuovi livelli senza necessità di hardware potenti. La grande novità della settimana è Monster Hunter Wilds, l'attesissimo titolo Capcom che trasporta i giocatori in un mondo selvaggio dove natura e creature giganti dominano il paesaggio.

L'esperienza di caccia viene elevata dalla potenza del cloud: gli abbonati GeForce NOW possono affrontare i mostri senza preoccuparsi di requisiti hardware, download interminabili o limitazioni di spazio. La fluidità delle sessioni di gioco è garantita sia per gli abbonati Performance (6 ore consecutive) che per gli Ultimate (8 ore), con l'aggiunta delle tecnologie DLSS e ray-tracing per un'esperienza visiva superiore.

Il secondo protagonista della settimana è Split Fiction, la nuova avventura cooperativa firmata Hazelight Studios, già creatori del pluripremiato It Takes Two. Il titolo trasporta i giocatori in una simulazione che ruba le storie a due autrici, Mio e Zoe, una specializzata in fantascienza e l'altra in fantasy.

Ma non solo: gli appassionati di corse potranno tornare al volante con la sesta stagione di The Crew Motorfest, che si arricchisce di nuove sfide, attività e veicoli. L'esperienza di guida open-world attraverso le isole hawaiane di O'ahu e Maui introduce le "Red Bull Speed Clash" e un sistema PvP migliorato con gare a tema settimanali, oltre a numerosi miglioramenti nella gestione dei veicoli e nuove funzionalità come il viaggio rapido per le quest fotografiche.

Il catalogo settimanale di GeForce Now si completa con ulteriori sei titoli disponibili in streaming:

Dragonkin: The Banished (nuova uscita su Steam, 6 marzo)

FragPunk (nuova uscita su Steam, 6 marzo)

Ghostrunner 2 (Epic Games Store)

Kingdom Come: Deliverance II (Epic Games Store)

Prey (Epic Games Store, Steam e Xbox disponibile su PC Game Pass)

Insomma, la versatilità della piattaforma GeForce NOW continua a espandersi, offrendo agli utenti la possibilità di giocare su dispositivi poco potenti come PC datati, Mac, Steam Deck e visori VR, superando le barriere dell'hardware tradizionale. Un'opportunità particolarmente preziosa per titoli esigenti come Monster Hunter Wilds, che richiederebbero altrimenti configurazioni di fascia alta per un'esperienza ottimale.