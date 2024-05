God of War III Remastered: distruggi l'Olimpo con soli 13€!

Se siete alla ricerca di un bel titolo da recuperare per la vostra PS4 o per la vostra PS5, e volete puntare ad un acquisto di spessore, pur spendendo una cifra contenuta, se non proprio ridicola, allora vi suggeriremmo di non lasciarvi scappare questa offerta Amazon, grazie alla quale potrete portarvi a casa a soli 13,06€, la spettacolare rimasterizzazione per PS4 di God of War III. Un titolo che ha fatto storia su PS3, ritornato qualche tempo fa in questa edizione ripulita e rimasterizzata per le gioie del 4K!

God of War III Remastered, chi dovrebbe acquistarlo?

God of War III era e resta un titolo imponente e potente, la cui portata ben si addice a quella che era la rabbia del personaggio di Kratos, prima che questo compiesse la sua definitiva evoluzione con il nuovo corso della serie. Parliamo di un action game viscerale e violento, come da tradizione per la saga, qui però ancora ancorato a quello che era il vecchio sistema di gioco che, paradossalmente, potrebbe risultare una piacevole novità per chiunque non avesse mai giocato God of War prima del rilancio ad opera di Cory Barlog. Parliamo di un titolo dalla narrazione intensa e coinvolgente, con una grafica qui rimasterizzata e potenziata, che consente un'immersione totale nei paesaggi spettacolari dell'antica Grecia.

Un gioco davvero spettacolare, ricchissimo di risvolti ludici e narrativi, e con alcune boss fight davvero maestose, ideale tanto per i vecchi quanto per i nuovi fan che, magari, avrebbero la voglia di scoprire qualcosa in più del passato del Fantasma di Sparta. Con sfide avvincenti e una trama coinvolgente, God of War III Remastered vi terrà incollati al controller mentre seguite Kratos nel suo drammatico percorso di vendetta.

God of War III non è stato solo un titolo epico, ma anche un passaggio fondamentale nella vita del celebre fantasma di Sparta. In tal senso, parliamo di un gioco che qualsiasi fan della serie non vorrebbe lasciarsi scappare, a prescindere che si siano giocati o meno gli ultimi capitoli come God of War Ragnarok! Per 13 euro - fidatevi - ne varrà assolutamente la pena!

