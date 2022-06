In un periodo in cui sono stati mostrati una valanga di videogiochi di prossima uscita, molti appassionati stanno chiedendo a gran voce il ritorno sulle scene dell’attesissimo God of War Ragnarok. Tutti i rumor che si sono sparsi in rete in queste settimane sembrano aver convinto i fan della saga PlayStation di essere davvero a un passo da un importante annuncio dedicato alle avventure di Kratos e compagnia, ma siamo sicuri che ciò avverrà anche in via ufficiale?

God of War Ragnarock

Ad oggi non ci sono comunicazioni ufficiali su quando rivedremo God of War Ragnarok, ma il chiacchiericcio che sta avvenendo sul web diventa sempre più importante, troppo per essere ignorato. Ovviamente Sony non si sbilancerà mai prima del tempo, ma a provare a venire incontro agli appassionati ci ha pensato Cory Barlog, il game director del primo amatissimo capitolo di questa nuova saga norrena di Kratos e Atreus.

Con un post pubblicato di recente sul proprio profilo Twitter, Cory Barlog ha chiesto ai fan di essere pazienti nei confronti del percorso comunicativo che sta affrontando God of War Ragnarok. “Carissimi, se dipendesse da me condividerei tutte le informazioni appena ne verrei a conoscenza. Ma non dipende da me. Quindi per favore, siate pazienti. Vi prometto che le novità verranno mostrate il prima possibile. Creiamo giochi per voi, e lo possiamo fare grazie a voi“.

dear all, if it were up to me I would share all the information when I know about it. but it is not up to me. so please, be patient. I promise things will be shared at the earliest possible moment they can be. we make games for you. we get to make games because of you. ❤️ pic.twitter.com/aw7dje5XxF — cory barlog (@corybarlog) June 29, 2022

Al momento non possiamo fare altro che seguire il consiglio di Barlog e armarci di pazienza. God of War Ragnarok è sicuramente uno dei titoli più attesi dagli utenti PlayStation ed è ormai passato più di un anno dall’ultima volta che il gioco si è mostrato al pubblico. Per questo è comprensibile che in molti stiano chiedendo a gran voce degli aggiornamenti sul gioco, ma come ha sottolineato Cory Barlog nel suo ultimo tweet, l’annuncio verrà fatto non appena sarà il momento giusto.