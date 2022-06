Nell’ultimo periodo, modder e giocatori si sono scatenati nella creazione di crossover sempre più fuori di testa. La settimana scorsa, vi abbiamo mostrato come, appunto, i fan abbiano sfruttato l’editor di personaggi di Saints Row per ricreare celebrità e protagonisti di altre opere al suo interno. Inoltre, anche in Elden Ring è possibile creare personaggi fuori di testa sfruttando sia l’editor interno che le mod. Oggi, invece, vi parliamo di God of War e di una mod che renderà felici tutti i fan di Sony.

Omega Fantasy, un modder che si occupa di creare contenuti relativi proprio a God of War, ha realizzato un incredibile crossover con The Last of Us. La mod permette, infatti, di sostire Kratos e Atreyus con Joel ed Ellie con risultati esilaranti. Il lavoro svolto nella realizzazione di questo contenuto è sicuramente profondo e curato nei minimi dettagli. Possiamo vedere i risultati grazie ad un video diffuso su YouTube da Speclizer che mostra parte del gameplay. Il video ha una durata di poco inferiore ai dieci minuti e si svolge nelle fasi iniziali di gioco.

Vediamo, appunto, lo scontro iniziale di Kratos con Lo Straniero con i personaggi di God of War che sono sostituiti da Joel e David. La cura posta dal modder coinvolge anche i dialoghi che sono stati adottati riprendendo quelli di The Last of Us. Ecco, dunque, che vediamo David minacciare Joel di far del male ad Ellie poco prima che lo scontro epico a suon di poteri divini prenda il via. La mod, inoltre, aggiunge alcune chicche come i celebri Clickers di The Last of Us a sostituire i nemici iniziali del gioco.

A pochi giorni dall’annuncio del remake di The Last of Us Part I e in attesa di God of War: Ragnarok, i fan potranno sicuramente divertirsi guardando questo video gameplay. Noi non possiamo che chiederci fino a che punto questa ondata di mod riuscirà a spingersi e riportare il meglio tra le nostre pagine.