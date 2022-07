In queste ultime settimane abbiamo avuto un importante conferma riguardo al prossimo God of War Ragnarok. La nuova epopea con protagonisti Kratos e Atreus vedrà la luce sulle console PlayStation quest’anno, diventando improvvisamente una delle esperienze videoludiche più attese dagli appassionati. Il nuovo God of War sta mettendo d’accordo proprio tutti, anche personalità del settore che non sono prettamente legate al mondo PlayStation, come Phil Spencer.

Il capo della divisione Xbox è sempre stato molto aperto a tutto quello che orbita attorno all’industria videoludica. Sebbene molti giocatori credano ancora nel falso mito della console war, lo stesso Phil Spencer ha dato recentemente un segnale molto forte rispondendo a una serie di domande a tema proposte dalla pagina Twitter ufficiale di Xbox. In questa lista di domande vengono chiesti alcuni videogiochi che hanno segnato la carriera videoludica degli appassionati e anche il capo della divisione Xbox ha voluto dare le sue personali risposte.

Oltre a svelare qual è stato il suo primo videogioco, ovvero Pong, Phil Spencer ha svelato quale sarebbe il suo gioco più atteso di questo periodo. Sorprendentemente non si tratta di una delle prossime esclusive Xbox, ma un gioco della “concorrenza”: God of War Ragnarok. Non ci sono dubbi che la prossima grande avventura norrena di Kratos sia molto attesa, ma in quanti pensavano che anche il capo della divisione Xbox fremesse dalla voglia di giocarci?!

First game: Pong

Last game: Road 96

Favorite game: Robotron: 2084

Game you play the most: right now….FH5 Hot Wheels

Game you want to play next: God of War Ragnarok

First game you'd show a caveman: Lumines: perfect mix of mechanics, music, style and replayability — Phil Spencer (@XboxP3) July 26, 2022

In tutto questo Phil Spencer ha svelato anche qual è il gioco che ha giocato di più, sottolineando che in questo momento si tratta dell’ultima espansione di Forza Horizon 5 tutta a tema Hot Wheels, e quale sarebbe il gioco che mostrerebbe a un cavernicolo, rispondendo che si tratterebbe di Lumines, a detta sua “un perfetto mix tra meccaniche, musica, stile e rigiocabilità”.