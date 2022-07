Come ormai da tradizione, man mano che ci avviciniamo alla data di annuncio dei prossimi giochi gratis del PS Plus ecco che in rete arriva un importante indizio. A svelare la possibile line up di giochi di agosto 2022 è il solito sito francese Dealabs, il quale è ormai da diversi mesi che riesce ad anticipare in modo corretto quelli che si rivelano poi essere i tre giochi ufficiali in arrivo all’interno del servizio in abbonamento PlayStation.

Come ci suggerisce il portale francese, il primo dei tre giochi in arrivo ad agosto su PS Plus Essential sarebbe Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Parliamo del recente remake dei primi due iconici capitoli della serie usciti sulla prima PlayStation. Il lavoro di rifacimento portato avanti da Vicarious Vision mantiene il gameplay classico dei due titoli, andando a rivedere completamente l’aspetto visivo e rinnovando anche la colonna sonora con pezzi punk-rock e skate-punk vecchie e nuovi.

Il secondo titolo sarebbe Yakuza Like a Dragon, un vero e proprio titolone da non perdere, soprattutto se siete amanti del genere JRPG. Enne sì, dopo ben sette capitoli strutturati con una gameplay action beat’em up, la più recente fatica di Ryu Ga Gotoku Studio rivoluziona tutto proponendo un nuovo sistema di combattimento, nuovi personaggio, una nuova ambientazione e, ovviamente, anche una nuova trama ricca di colpi di scena ad ogni capitolo.

Rumor: the PS+ Essential lineup for August has been leaked on Dealabs – Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (PS4/5)

– Yakuza: Like A Dragon (PS4/5)

– Little Nightmares (PS4)https://t.co/e7fWBPobs9 pic.twitter.com/azLxChkJiH — Nibel (@Nibellion) July 27, 2022

Stando alle anticipazioni di dealabs, il terzo e ultimo titolo in arrivo su PS Plus ad agosto sarebbe Little Nightmares, il particolarissimo horror che ha dato il via alla saga sviluppata dai ragazzi di Tarsier Studio. Come al solito al momento non abbiamo conferme ufficiali sulla line up di agosto 2022 del servizio PlayStation, ma l’annuncio di Sony non dovrebbe tardare ad arrivare.