Le scorse settimane sono state molto turbolente per chiunque segua con passione il mondo PlayStation. Dopo un assenza comunicativa parecchio prolungata per quanto riguarda le prossime uscite esclusive di Sony, molti fan si sono messi a speculare in modo molto pesante sulla data d’uscita di God of War Ragnarok. Tutto ciò, in combo con una serie di rumor, ha generato una situazione molto caotica che è sfociata in comportamenti orribili da pare di presunti fan verso alcuni sviluppatori e creativi di Santa Monica Studios.

God of War Ragnarock

Come aveva sottolineato proprio lo stesso Cory Barlog, bastava avere un pizzico di pazienza, ed ecco che qualche istante fa è stata annunciata la tanto attesa data di uscita di God of War Ragnarok. La prossima grande esclusiva PlayStation debutterà sulle console PS5 e PS4 il prossimo 9 novembre 2022. A darci questa lieta notizia è stata la stessa compagnia nipponica, la quale ha pubblicato sul PlayStation Blog anche una serie di dettagli sul gioco e un nuovo trailer.

Proprio questo nuovo filmato è tutto incentrato sul rapporto padre e figlio tra Kratos e Atreus che proseguirà in God of War Ragnarok. Oltre a ciò, Santa Monica Studio invita i più curiosi a non perdersi l’unboxing ufficiale delle edizioni da collezione Ragnarok del nuovo capitolo principale della saga di God of War. L’evento è disponibile a questo indirizzo e vede la presenza dell’attore di Thor Ryan Hurst e il direttore artistico di Santa Monica Studio Rafael Grassetti.

God of War Ragnarök launches on PS4 & PS5 November 9, 2022. More info from Santa Monica Studio: https://t.co/GUmUZUl5NO pic.twitter.com/jMbTswDp4j — PlayStation (@PlayStation) July 6, 2022

Ebbene, finalmente abbiamo anche la tanto attesa e richiestissima data di lancio di God of War Ragnarok. In barba ad alcune speculazioni molto frequenti, la prossima grande opera targata PlayStation Studios non è stata rimandata all’anno prossimo, e questo novembre i possessori di PS5 e PS4 potranno passare un primo periodo invernale a godersi il Ragnarok in un’atmosfera perfetta e quasi magica per i temi e le fredde ambientazioni norrene che faranno da sfondo alla nuova avventura di Kratos e compagni.