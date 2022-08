Kratos fa davvero paura, non solo ai suoi nemici, ma anche a sviluppatori ed editori. Già, sembra uno scherzo ma a quanto pare è la realtà: God of War Ragnarok ha infatti spinto diverse software house e publisher a spostare o modificare le loro release. A svelarlo è il podcast di Kinda Funny di Greg Miller, in una chiacchierata con Tim Gettys, avvenuta nel corso degli ultimi giorni e dedicata proprio ai rinvii e all’uscita del gioco di casa Santa Monica.

Gettys afferma di aver parlato proprio con diversi sviluppatori e publisher, che hanno preso in considerazione l’idea di rimandare l’uscita dei loro giochi. Non è ovviamente una novità e questo succede molto spesso nel mondo dei videogiochi, anche per quanto riguarda giochi decisamente importanti. “Ho avuto qualche chiamata di lavoro questa settimana e le persone mi hanno semplicemente detto che volevano lasciare a God of War Ragnarok il suo spazio”, le parole di Gettys dichiarate durante il podcast.

Nel corso degli anni, diversi giochi hanno costretto alcuni sviluppatori a fare cambi in corsa in merito alle date di uscita. Il fenomeno non è così raro: eventuali release in periodi troppo affollati potrebbero tranquillamente portare i giochi a non ricevere le attenzioni corrette, soprattutto nel momento in cui un determinato prodotto è in grado di oscurare diversi titoli e guadagnarsi (meritatamente) l’attenzione di pubblico e critica, come nel caso di Elden Ring, quando per tantissime settimane post lancio il gioco è stato chiacchierato così tanto da aver leggermente oscurato l’attenzione verso Dying Light 2.

God of War Ragnarok debutterà il 9 novembre 2022 e potrebbe essere la sua uscita ad aver costretto proprio al rinvio di Marvel’s Midnight Sun. Ovviamente non lo potremo mai sapere con certezza, ma ovviamente la possibilità è concreta. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.