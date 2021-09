God of War Ragnarok segnerà la fine della saga norrena

God of War Ragnarok si è mostrato nel dettaglio solo qualche ora fa, e le informazioni che abbiamo sulla nuova esclusiva PlayStation stanno già facendo discutere gli appassionati del franchise. Le cose interessanti, e che forse non tutti hanno colto a pieno, sono state sviscerate dopo che il PlayStation Showcase è terminato, quando durante un post show sono intervenuti una serie di sviluppatori dei giochi che sono stati i protagonisti dello show di ieri sera.

Nello specifico sia Cory Barlog che Eric Williams di Santa Monica Studio hanno voluto aggiungere alcune informazioni aggiuntive su God of War Ragnarok. Dal nuovo trailer comprendiamo che Kratos e Atreus torneranno nuovamente a vivere un’epopea nelle terre norrene ed incontrando vecchi e nuovi personaggi prelevati direttamente dalla mitologia nordica. Stando alle parole di Sony e a quanto ci suggerisce anche il titolo di questo sequel, si tratterà anche del capitolo che metterà la parola fine alla saga norrena.

Questo non significa affatto che il franchise di God of War tornerà a prendersi una lunga pausa dopo l’uscita di God of War Ragnarok, anzi, è altamente probabile che Santa Monica Studio sappia perfettamente verso quale direzioni spingere il brand dopo il secondo capitolo. Gli indizi sono già presenti, dato che nel primo capitolo di questa rinascita di God of War vengono già citate anche altre mitologie che potrebbero prendere vita nel futuro di Kratos e compagni.

Ovviamente è prestissimo per fare congetture, ma è innegabile che il nuovo trailer di God of War Ragnarok abbia scaturito un fortissimo interesse verso il brand da parte degli appassionati che, in attesa di poter mettere le mani su questo attesissimo titolo, hanno già voglia di discuterne e parlarne per ore e ore.