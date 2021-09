God of War Ragnarok: Thor è troppo grasso, scoppia la polemica body shaming

Che God of War Ragnarok sarebbe stato al PlayStation Showcase non era di certo una sorpresa, ma tutti gli appassionati del gioco di Santa Monica Studio sono comunque rimasti incollati allo schermo, analizzando nel dettaglio ogni frame del trailer. Subito dopo la presentazione, Sony PlayStation ha rilasciato molte altre informazioni sull’attesissimo titolo tra cui dettagli sul mondo di gioco, sulla narrazione e su alcuni personaggi. Tra questi, è stato finalmente svelato il design finale di Thor, dopo esser stato a lungo presentato nel primo capitolo, ma non tutti ne sono rimasti felici.

A far discutere è proprio il suo aspetto: un uomo grosso e corpulento, dai capelli rossi e una lunga barba. Sebbene Thor si presenti esattamente come avrebbe dovuto, un vero e proprio vichingo, molti utenti hanno espresso le loro perplessità sui social network in quanto si aspettavano un personaggio molto più bello e muscoloso. Il risultato sono valanghe di meme e battute che secondo molti sfociano nel body shaming puro, scatenando quindi moltissime polemiche.

I più ragionevoli fanno notare che, oltre ad essere questo l’aspetto ideale di un possente Dio norreno, non avrebbe senso dare a Thor una rappresentazione esteticamente piacevole, in quanto il Dio del Tuono deve essere necessariamente minaccioso. In ogni caso, molti puntano il dito verso lo stereotipo del Thor di Chris Hemsworth del Marvel Cinematic Universe, che avrebbe alterato il modo in cui molti vedono la figura mitica.

Di fatti, alla fine anche Avengers Endgame ha poi ridato fede all’aspetto più consono al Thor della mitologia norrena. Siamo sicuri che sullo schermo il personaggio sarà anche più epico dell’immagine diffusa recentemente da Santa Monica Studio e non vediamo l’ora di combatterlo quando God of War Ragnarok sarà rilasciato su PlayStation 4 e PlayStation 5. Voi cosa ne pensate del design di Thor? Fateci sapere la vostra opinione commentando in calce!