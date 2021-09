God of War Ragnarok: Thor si presenta in tutta la sua possanza!

Dopo la presentazione del nuovo God of War Ragnarok di ieri sera, le attenzioni degli appassionati sono subito state fagocitate da quello che sarà il nuovo viaggio di Kratos e compagnia nelle terre norrene. Il nuovo trailer dell’esclusiva PlayStation ci ha già dato molto da assimilare, con una serie di sezioni di gameplay molto varie. Oltre a questo, abbiamo iniziato a conoscere diversi nuovi personaggi che hanno fatto capolino nel trailer e alcuni hanno decisamente spiazzato i fan.

Dopo l’annuncio ufficiale, Santa Monica non ha perso tempo per aggiornarci più dettagliatamente sul progetto, pubblicando sul proprio account ufficiale una serie di immagini super dettagliate dei personaggi principali che vedremo in God of War Ragnarok. Questa è l’occasione perfetta per dare un’occhiata ai personaggi più noti come Kratos e Atreus, con quest’ultimo che appare decisamente cresciuto dall’ultima volta che lo abbiamo visto, ma anche la bellissima Freya.

C’è spazio anche per le sorprese, con nuovi personaggi mai visti prima d’ora che si mostrano per la prima volta in assoluto. Tra questi troviamo l’affascinante Angrboda, lo strambo e particolare Durlin, il gigante Týr e infine il possente Thor. Proprio quest’ultimo era un personaggio già ventilato alla fine del primo titolo del 2018, e vederlo per la prima volta in tutta la sua possanza in questa prima immagine ufficiale ci ha lasciati molto incuriositi.

Al momento ci accontentiamo delle molteplici informazioni che abbiamo ricevuto nella serata di ieri su God of War Ragnarok. Oltre a ciò, abbiamo appurato che il noto Cory Barlog non sarà il director di questo secondo capitolo, lasciando il testimone al veterano di Santa Monica Studio Eric Williams. Infine, manca ancora una data di lancio specifica per il nuovo God of War, che è comunque atteso per un più generico 2022.