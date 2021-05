Google Stadia, annunciati i nuovi giochi per gli abbonati PRO

Sembra che Google Stadia, aldilà di quello che pensano in molti, non voglia assolutamente fermarsi nel far si che i propri abbonati continuino a ricevere titolo gratuiti ogni mese. Come il modello PS Plus insegna, ogni mese infatti, gli abbonati al servizio possono riscattare dei titoli che rimangono poi nella propria libreria fintanto che l’abbonamento PRO rimane attivo sul proprio account. Nel corso degli scorsi mesi abbiamo già visto come big G abbia regalato titoli di terze parti che continuano a credere fortemente nel progetto di cloud gaming firmato Google.

Per il mese di Giugno avremo invece una scelta mista che spazia dai titoli più “arcade” per passare poi ai JRPG più classici. Dal 1 Giugno sarà infatti possibile riscattare sul proprio account, Moto GP 20, Trials of Cold Steel 3, Chronos: Before the Ashes e Blue Fire. Ovviamente tutti i titoli saranno riscattabili solo fino alla fine del mese, per poi lasciare spazio a delle nuove aggiunte. Inoltre ricordate che se vi abbonate ora, potete ancora riscattare i titoli di Maggio, tra cui trovate anche Reigns.

Google Stadia sta piano piano introducendo sempre nuove funzioni, tra mille abbandoni dei piani alti, il progetto sembra comunque andare avanti. Speriamo che nei prossimi mesi si possano avere delle nuove informazioni anche sui piani di lunga data del servizio. In vista della settimana dell’E3 sarebbe molto gradita infatti una conferenza nella quale si va ad illustrare il piano di “attacco” che Stadia vuole mettere in atto soprattutto con l’arrivo di altri servizi che entreranno sul mercato.

Four new Pro games to get the summer started right, plus Free Play Days for Ghost Recon Breakpoint. It's a good week to have #StadiaPro, This Week on Stadia. https://t.co/vqj61SSSW2 pic.twitter.com/4Gal6lOIBi — Stadia (@GoogleStadia) May 25, 2021

Al momento infatti vi ricordiamo che Google Stadia non è l’unico servizio in grado di fornire cloud gaming, abbiamo infatti anche GeForce Now e quello di Microsoft XCloud che gode già di un catalogo molto folto dato che è collegato al Game Pass dell’azienda di Redmond. Al momento siamo quindi in attesa di nuove informazioni, sperando che il cloud gaming possa prendere sempre più piede!