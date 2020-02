Gothic: il remake si farà e uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X

In questi giorni THQ Nordic ha annunciato il remake dello storico gioco di ruolo Gothic. Sebbene il titolo sia estremamente famoso è bene fare una piccola rispolverata per colore che non hanno potuto giocare questa piccola perla nel lontano 2001. Il gioco fu pubblicato dalla Piranha Bytes e pubblicato 19 anni fa e presentava un mix tra un videogioco di ruolo ed un videogioco di azione. La sua uscita, a detta del pubblico ma soprattutto dalla critica, fu il miglior rpg dell’anno. Ovviamente come succede con qualsiasi brand di successo, il titolo ebbe diversi seguiti tutti di ottima fattura, tranne il quarto capitolo che fu criticato per la sua semplicità e la sua trama a dir poco lineare. In un periodo ricco di remastered e remake, è inevitabile vedere questi titoli “svecchiati” o “rifatti” per tutti coloro che hanno apprezzato il brand o non hanno potuto avvicinarsi.

Mesi fa i vertici di THQ Nordic scelsero un modo davvero curioso per rilanciare la storica IP, proponendo un playable teaser per verificare l’interesse del pubblico. Il prototipo di Gothic Remake è stato sviluppato dalla sussidiaria di THQ Nordic Barcellona e, per chi volesse, può essere scaricato gratuitamente da tutti coloro che posseggono un videogioco della serie ruolistica di Piranha Bytes nella propria libreria di Steam. Inutile nascondere che la prova ebbe un enorme successo, tanto che il publisher in questi giorni ha affermato che il remake di Ghotic uscirà per PC e console di nuova generazione, ovviamente riteniamo che faccia riferimento a PS5 e Xbox Series X. Il gioco è ancora privo di una finestra di lancio, è certo però che non uscirà nel 2020, come confermato da THQ Nordic.

Il publisher ha assicurato che il remake di Gothic seguirà comunque una linea molto diversa da quella vista nel Playable Teaser, ma al momento non ci sono altri succosi dettagli a riguardo se non che quasi sicuramente il vecchio studio tedesco Piranha Bytes, autore originale della serie, non sarà coinvolto nel progetto. Ma sicuramente se il teaser si è dimostrato un esperimento che ha portato ad un enorme successo con 180.000 giocatori che lo hanno provato ed un totale di 9000 recensioni su Steam a riguardo, immaginiamo che il lavoro possa svolgersi al meglio.

Cosa ne pensate di questa notizia? Gioite nel vedere il remake di uno dei giochi di ruolo che ha fatto la storia del gaming? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità ed i dettagli su questo remake.