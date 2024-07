Piranha Bytes ha chiuso, erano i leggendari sviluppatori di Gothic

Embracer Group, una holding svedese, aveva precedentemente annunciato a fine gennaio la possibile liquidazione del studio tedesco Piranha Bytes, creatore delle celebri serie di videogiochi come Elex, Risen, e Gothic. Questo faceva parte di un ampio piano di ristrutturazione della holding. Nonostante l'intenzione iniziale fosse stata quella di chiudere lo studio, la decisione venne posticipata dal CEO Lars Wingefors, nella speranza di trovare acquirenti interessati. Tuttavia, a giugno, data la mancanza di offerte adeguate, l'operazione di smantellamento è stata completata.

Il tweet del magazine CD-Action ha definitivamente confermato la notizia: "Triste fine di un'avventura durata più di 20 anni. Lo studio Piranha Bytes, creatore di Gothic, è stato chiuso."

La chiusura è stata accolta con tristezza da fan e addetti ai lavori, segnando la fine di oltre due decenni di attività nel settore dei videogiochi.

"Non dateci per spacciati", aveva dichiarato a gennaio il CEO di Piranha Bytes, Michael Rüve, esprimendo la determinazione dello studio nel continuare a sviluppare nuovi mondi di gioco. "Abbiamo molte idee e vogliamo rimanere uniti. Ci serve solo un partner per il nostro nuovo progetto", aveva aggiunto speranzoso, sebbene nessuna delle offerte ricevute si sia rivelata soddisfacente per Embracer Group.

Secondo un rapporto del sito polacco CD-Action, alla fine lo studio non è riuscito a trovare un compratore adeguato e il finanziamento fornito da Embracer è cessato a giugno 2024, portando alla chiusura di Piranha Bytes. "La crisi era in corso da tempo e occasioni di salvataggio sembravano emergere di tanto in tanto grazie all'interesse di alcuni investitori, ma alla fine non si è concretizzato nulla", precisa il report.