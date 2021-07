Gran Turismo 7: beta in arrivo? Annuncio a un possibile evento PlayStation

Gran Turismo 7 potrebbe avere presto un beta test stando a quanto trapela da internet, un’app ufficiale di Sony, e il suo annuncio pare sarà ufficializzato durante un evento digitale di Experience PlayStation.

Era da molto tempo che non si avevano aggiornamenti dallo sviluppo di Gran Turismo 7. L’ultima notizia ufficiale risale a 5 mesi fa, quando fu comunicato il suo rinvio al 2022. Adesso sono stati alcuni fan di Gran Turismo a notare i riferimenti alla beta, come parte di una promozione di Experience PlayStation. L’app di Sony, non molto conosciuta, è progettata per connettere i fan con promozioni ed eventi speciali come parte di show dal vivo, come il PlayStation Experience Show di Anaheim del 2017. È probabile quindi che l’annuncio della beta arrivi proprio durante un evento del genere, per l’occasione disponibile solo in digitale a causa della pandemia.

Per accedere alla beta sembra ci siano bisogno di passaggi un po’ contorti. In primo luogo i giocatori devono andare su Experience PlayStation dal sito ufficiale, per poi selezionare “Start Quest” e “Related Campaign“, per poi accedere a “Italia Quest“. Tra le quattro missioni presenti ce n’è una chiamata “Gran Turismo Beta (Test)“ e anche se potrebbe sembrare una promozione valida solo in Italia, in realtà è aperta a chiunque.

Il sito suggerisce di poter sbloccare il codice beta in anticipo guardando il lancio della demo di Gran Turismo 7. Tale codice sarebbe composto da 12 cifre, probabilmente tutte numeriche dato che l’immagine placeholder posta per dare un esempio del riscatto della beta è una serie di numeri. Qualcuno ha anche provato a inserire questi numeri, ma ovviamente non funzionano.

Sembrerebbe anche che ci sia la dicitura “PS5 Only”, ma va capito se questo significhi che Gran Turismo 7 sarà un’esclusiva next-gen di Sony o se semplicemente l’accesso al beta test è destinato solo ai possessori di PlayStation 5. Ricordiamo però che in realtà Sony, attraverso un post sul PlayStation Blog, aveva confermato che Gran Turismo 7 sarebbe stato un gioco cross-gen.

Sebbene questa funzionalità sia apparsa per sbaglio su Experience PlayStation, ciò comunque fa sospettare che una beta di Gran Turismo 7 è alle porte. In passato ci fu già il lancio di Gran Turismo Sport in beta, quindi non è assolutamente da escludere la probabilità che avvengano le stesse modalità per il nuovo settimo capitolo della saga. Attendiamo nuove notizie fiduciosi.