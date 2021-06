Gran Turismo 7 e God Of War Ragnarok saranno titoli cross-gen.

In seguito all’annuncio da parte di Santa Monica del rinvio di God Of War Ragnarok al 2022, Sony ha annunciato attraverso un post sul PlayStation Blog che sia il nuovo capitolo delle avventure di Kratos che Gran turismo 7 saranno entrambi titoli cross-gen e che, quindi, verranno rilasciati sia per PlayStation 5 che per la precedente PlayStation 4.

Il responsabile di PlayStation Studios ha messo definitivamente la parola fine a tutte le speculazioni sorte negli scorsi mesi, in seguito alle dichiarazioni di David Jaffe lo scorso Gennaio 2021.

“Non puoi costruire una community di oltre 110 milioni di possessori di PS4 e poi abbandonarla, giusto? Penso che sarebbe una brutta notizia per i fan di PS4, e francamente non un buon affare. Dove ha senso sviluppare un titolo sia per PS4 che per PS5, come per Horizon Forbidden West, il prossimo God of War Ragnarok e Gran Turismo 7,continueremo ad esplorarlo. E se i possessori di PS4 vogliono giocare quel gioco, allora potranno, Se vorranno andare e giocare la versione PS5, quel gioco sarà lì per loro. Ciò detto, è anche molto importante avere capolavori pensati esclusivamente per PlayStation 5. Da qui nasce lo sviluppo di Returnal e Ratchet & Clank: Rift Apart, che sono produzioni esclusive per la nostra nuova console”.

Un discorso che prende una strada diversa dal concetto generazionale tanto promosso nelle fasi preliminari al lancio di PlayStation 5 ma che perpetua la politica aziendale studiata per supportare PlayStation 4 per i tre anni seguenti al lancio di PS5. Rimane comunque molto peculiare il modo in cui Sony ha deciso di annunciare questa decisione, tra le righe di un post del suo blog e non durante il prossimo evento che si terrà in estate. Non resta altro da fare ora che aspettare nuove informazioni in merito a Gran Turismo 7 e God Of War Ragnarok, sperando magari nel rilascio di qualche trailer più corposo di quelli mostrati fino a ora da Sony.