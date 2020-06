Gran Turismo Sport, domani l’appuntamento finale con il Red Bull Ring Masters

Nella giornata di domai si terrà il quarto e ultimo appuntamento con il Red Bull Ring Masters e che darà l’ultima chance ai tanti giocatori di misurare le proprie abilità contro veri campioni. Il torneo nato in collaborazione con Sony Interactive Entertainment Italia è completamente dedicato a tutti i giocatori di Gran Turismo Sport che vogliono provare l’ebbrezza di sfidarsi in una competizione per arrivare in vetta alle classifiche contro i veri professionisti del settore automobilistico.

Nelle 3 precedenti giornate c’è stata una grande partecipazione, più di 1000 piloti in erba hanno tentato di raggiungere la griglia di partenza finale sfidandosi all’interno delle gare di qualificazione. Le regole del torneo sono molto semplici, permettendo a chiunque di dimostrare le proprie abilità usando la sola auto disponibile ovvero la Honda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT ’16 e correndo nell’unico circuito disponibile, il mitico Red Bull Ring.

Per poter accedere al torneo è molto semplice, basterà infatti prendere la propria copia di Gran Turismo Sport, accedere alla dashboard di PS4 e selezionare il torneo, la gestione del matchmaking sarà poi automatica. Il torneo si svolgerà in due fasi ben distinte che prenderanno il via tutte ovviamente domani. La prima fase prevede una serie di turni di qualificazione nell’avvin- cente modalità 1vs1 che avrà lo scopo di selezionare gli 8 piloti che disputeranno la gara finale del torneo, alla quale si aggiungerà un pro player del team ufficiale Red Bull Racing.

Il miglior player che avrà avuto le capacità per distinguersi durante la corsa finale, avrà l’opportunità di poter trascorrere un’intera sessione di gioco in compagnia del pro player della scuderia esport Red Bull Racing, per imparare tutti i segreti di gioco per competere ad alti livelli. Ovviamente potete seguire il torneo in diretta, sul canale Twitch di Red Bull Italia.