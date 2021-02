GTA 5 Online festeggia San Valentino con tripli punti esperienza

Ci siamo, tra pochi giorni si festeggerà San Valentino, la festa degli innamorati. Un evento che sicuramente farà felici molti partner, specialmente in questo periodo di isolamento, ma negli ultimi anni è diventato anche un modo per coloro che vogliono passarlo in totale tranquillità ricevendo magari dei bonus in determinati giochi. Se siete quindi single e giocatori di GTA 5 Online, potrete festeggiare visto che Rockstar Games ha annunciato dei bonus per chi vuole guadagnare qualche gruzzoletto ed aumentare di livello.

Se avete bisogno di denaro, le due modalità PvP Deathmatch Shotgun Weeding e Till Death Do Us Part offriranno il triplo delle ricompense. Il primo è una battagli all’ultimo sangue dove ognuno avrà una singola vita ed è quella probabilmente più a tema con la festività visto che è ambientata in una Cappella, farete bene a scegliere quindi i vostri partner. Nonostante San Valentino sia una festa abbastanza sentita, l’aggiornamento non risulta comunque corposo, o almeno al pari con il precedente riguardante i bonus relativi al colpo di The Cayo Perico Heist.

C’è però da tenere in considerazione che i soldi guadagnati con le due modalità potranno essere sperperati nei locali notturni, ognuno di questi avrà uno sconto del 40%. Anche i lavori di strutturazione sono scontati del 30%, possibile inoltre ottenere ricompense doppie sulle richieste dei DJ. Insomma, GTA 5 Online ancora una volta risulta essere una modalità multigiocatore davvero impeccabile, siamo curiosi di scoprire quali altri aggiornamenti proporrà in futuro l’azienda americana.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a GTA 5 Online? Sfrutterete questi bonus? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti la modalità online ed i suoi aggiornamenti futuri.