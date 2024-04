GTA 6, ecco chi potrebbe interpretare il protagonista maschile

La questione su chi interpreterà i ruoli principali nel prossimo gioco principale di Grand Theft Auto è stata oggetto di speculazioni sfrenate da parte dei fan per anni. Per quanto riguarda il protagonista maschile del gioco, una teoria di lunga data era che il ruolo di Jason in GTA 6 andasse a Bryan Zampella, tanto che lo stesso attore era felice di alimentare quei rumor con frequenti post sui social media che richiamavano le immagini di Vice City. Tuttavia, le prove che suggerivano il coinvolgimento di Zampella nel tanto atteso gioco sono sempre state a dir poco incerte.

Colui che, invece, sembra il papabile candidato per il ruolo di Jason è Gregory Connors, un attore teatrale e cinematografico con sede a New York con oltre un decennio di esperienza nel settore. Secondo il curriculum di Connors, il 37enne ha ottenuto un ruolo di "protagonista" come doppiatore in un progetto di Rockstar Games previsto per uscire sul mercato nel 2025. Ebbene, sappiamo bene che l'unico gioco annunciato che corrisponde a quella finestra di uscita è Grand Theft Auto 6.

La descrizione del coinvolgimento di Connors nel gioco non garantisce necessariamente che sia lui a interpretare Jason. Anche se Grand Theft Auto 6 avrà presumibilmente solo un protagonista maschile che potrebbe interpretare, l'attore potrebbe benissimo essere stato scelto per il ruolo del principale antagonista del gioco. Sebbene Rockstar non abbia ancora condiviso dettagli su eventuali cattivi nel gioco in arrivo, il track record della serie suggerisce che almeno uno di loro riceverà abbastanza tempo sullo schermo per essere classificato come ruolo principale, come il Tenente Tenpenny di Samuel L. Jackson in GTA: San Andreas.

Il presunto coinvolgimento di Connors in GTA 6 si inserisce in un vuoto nei suoi crediti di recitazione. Secondo IMDB, il 2023 è stato il primo anno in oltre mezzo decennio in cui Connors non è stato accreditato in alcuna produzione multimediale conosciuta. Considerando quanto si sa sulla timeline di sviluppo di GTA 6, il 2023 potrebbe essere stato l'anno in cui Rockstar ha registrato una grande parte del lavoro di doppiaggio del gioco. L'attore ha un altro credito videoludico a suo nome, avendo interpretato un ufficiale di marina nell'avventura audio del 2020 di Amazon, Starfinder, per dispositivi abilitati ad Alexa.

Il demo di doppiaggio di Connors esaminato da Game Rant indica che l'attore statunitense ha una gamma piuttosto ampia di voci che può interpretare. E sebbene potrebbe effettivamente essere stata la voce di Jason che si sente brevemente nel primo trailer di Grand Theft Auto 6, i campioni audio del personaggio sono troppo limitati per trarre conclusioni con qualsiasi grado di certezza o eseguire un'analisi più significativa.