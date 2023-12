GTA 6 è sicuramente uno dei videogiochi più attesi e chiacchierati di tutti i tempi. Le domande che gravitano attorno al sesto capitolo della saga di Grand Theft Auto sono molteplici, e molte non hanno ricevuto risposta anche dopo la pubblicazione del trailer ufficiale da parte di Rockstar Games. Ci siamo occupati, dunque, di raccchiudere in questo articolo tutte le informazioni possibili sul gioco, così da raccontarvi tutto (ma proprio tutto) quello che sappiamo su GTA 6, tra cui gameplay, periodo d'uscita e qualsiasi altra informazione disponibile.

Ovviamente, aggiorneremo regolarmente questo articolo qualora vengano pubblicati (o trapelati) nuovi dettagli in merito a GTA 6, così da fornirvi sempre le informazioni più recenti.

GTA 6 | Gameplay, periodo d'uscita, informazioni e tutto quello che sappiamo

Quando uscirà GTA 6?

Rockstar non ha ancora annunciato una data di uscita precisa per GTA 6, ma ha indicato che il gioco sarà disponibile nel 2025. Aspettiamo, però, a cantare vittoria: nonostante l'obiettivo di lanciare GTA 6 nel 2025, Rockstar è nota per ritardare i suoi giochi principali per garantirne la massima qualità: il suo precedente grande rilascio, Red Dead Redemption 2, è stato pubblicamente ritardato per ben tre volte. Anche nel 2013, Grand Theft Auto 5 ha subito un significativo ritardo, slittando dalla sua data di uscita iniziale in primavera al definitivo lancio nel settembre 2013.

In altre parole, anche se Rockstar fornirà una data o una finestra di uscita più precisa entro la fine del 2023, la storia ci insegna che nulla è immutabile.

Esiste un trailer ufficiale di GTA 6? (analisi)

Rockstar ha diffuso il primo trailer ufficiale di Grand Theft Auto 6 martedì 5 dicembre 2023. In questo articolo potete trovare un'analisi ultra dettagliata secondo per secondo del trailer di GTA 6, cosicché potrete scoprire ogni informazione a riguardo.

Dove sarà ambientato GTA 6?

Grand Theft Auto 6 sarà ambientato a Vice City, la versione di Miami in GTA. Questa località è stata precedentemente esplorata nel Grand Theft Auto: Vice City del 2002 e nel prequel del 2006 Grand Theft Auto: Vice City Stories. Sebbene questi giochi fossero ambientati negli anni '80, GTA 6 racconterà una storia ispirata a Bonnie e Clyde, ambientata nei giorni nostri, con due protagonisti chiamati Jason e Lucia, come suggerito dai primi video di gameplay leakati tempo fa. Lucia rappresenterà la prima protagonista giocabile femminile nella serie GTA in un gioco principale.

Cosa sono i leak di GTA 6?

Nel 2022, sono stati pubblicati online oltre 90 video della versione in sviluppo di Grand Theft Auto 6 sul forum di messaggi GTAForums. L'hacker responsabile ha affermato di aver ottenuto l'accesso ai video, che totalizzano circa 50 minuti di riprese, direttamente dalla chat interna di Rockstar Games su Slack.

I video mostrano scene di rapine, sparatorie, guida in un open world, inseguimenti della polizia, scene affollate in una discoteca e conversazioni con doppiaggio completo. È evidente che le riprese di gioco non erano destinate a essere pubbliche, con elementi di programmazione di debug visibili sullo schermo in quei momenti.

Uno dei video più lunghi illustra il personaggio femminile che compie una rapina in una tavola calda, minacciando il personale e i clienti, che reagiscono con paura alla vista della pistola. Successivamente, lei e il suo complice maschile si scontrano con la polizia prima di salire sulla macchina della polizia e darsi alla fuga. Il trattamento grafico del gioco è realistico, ma mantiene comunque lo stile caratteristico dei giochi GTA.

Un’altra clip, invece, mostra una conversazione tra due NPC che discutono di teorie complottiste, a dimostrazione di come i toni sopra le righe della serie non siano per nulla morti. Per quanto riguarda le novità si può notare la possibilità di spostare l’arma da una mano all’altra con estrema fluidità (oltre che poterle raccogliere da terra), il ritorno dell’iconico Malibù Club e WhatUp!, la nuova applicazione per smartphone dedicata alla messaggistica istantanea fra i personaggi del titolo.

Che tipo di gioco sarà GTA 6?

Quando si parla della saga di Grand Theft Auto, la prima cosa che viene in mente è la libertà di azione e movimento concessa al giocatore attraverso una mappa ampia e ricca di situazioni, missioni, personaggi e soprattutto possibilità. È impossibile pensare che Rockstar Games voglia abbandonare la struttura open world/free roaming in favore di una linearità maggiore; per questo è altamente probabile che GTA 6 andrà a percorrere nuovamente la linea già tracciata dalla serie. Non mancheranno quindi grandi quartieri da esplorare, frenetiche sparatorie, sezioni di guida adrenaliniche e tutte quelle attività e segreti da scovare all’interno dell’immensa città che verrà messa a disposizione dei giocatori.

Rockstar Games però, ci ha sempre abituarti ad alzare l’asticella con ogni gioco che ha prodotto, al di la del franchise di GTA. Per questo ci possiamo aspettare che alle meccaniche più tradizionali della saga, verranno aggiunte tutta una serie di novità che serviranno a svecchiare quello che è sempre stato un brand che ha saputo innovarsi gioco dopo gioco.

Stando ad un rumor che vogliamo riportare, per esempio, una delle novità più interessanti di GTA 6 sarebbe legata proprio ad un paio di nuove prospettive che verranno inserite nel gioco. La prima riguarderebbe la città, o meglio, le città, le quali potrebbero essere molteplici e in costante evoluzione nel tempo. Ciò significherebbe che ogni qual volta il giocatore finirà in un quartiere già esplorato in precedenza, potrebbe trovarlo cambiato a causa del passaggio temporale. Questo rumor proviene direttamente da un brevetto di Take-Two, il quale fa riferimento proprio ad una tecnologia in sviluppo presso la compagnia che permetterebbe di aggiungere: vari effetti di invecchiamento sui palazzi, sui veicoli, e sulle strade che col tempo potrebbero divenire sempre più sporche a causa del traffico di auto e pedoni.

In aggiunta a questa novità, sempre secondo i vari rumor che si sono susseguiti negli ultimi mesi, GTA 6 potrebbe presentare anche una nuova modalità tutta incentrata sul gioco di ruolo. Il boom dato dai tanti server GDR online, nati proprio per far giocare di ruolo gli appassionati nel mondo di GTA 5, sembra che abbia colpito particolarmente Rockstar. Che la compagnia americana voglia traslare la modalità online del suo prossimo GTA verso una deriva più GDR?

GTA 6 sarà il capitolo più oscuro di sempre?

All'interno dei vari leak sono presenti informazioni che ritroverete anche nel proseguo di questo articolo, come per esempio la presenza di più città da visitare e il ritorno di Vice City. Oltre a questo, però, c'è un dettaglio che, se confermato in via ufficiale, renderebbe questo sesto capitolo unico. Il leaker, infatti, parla di GTA 6 come del capitolo più oscuro della saga.

Le tematiche che verranno rappresentate nel gioco, infatti, toccheranno apici mai raggiunti nella serie, con una trama e una serie di missioni secondarie che punteranno su maggiori tematiche forti; vengono citate anche scene piuttosto sanguinolente e nudità. Questo, però, non significa che mancherà il mood ironico che da sempre contraddistingue la saga, la quale già in passato ha posto più volte l'accento su una satira molto graffiante su più temi ricorrenti.

Il leak, inoltre, ha toccato diversi altri punti svelando possibili novità di gameplay e non solo.

Il gioco avrà delle connessioni con alcuni vecchi personaggi della serie, anche se alcuni di essi verranno solamente citati in alcuni frangenti;

Il prologo sarà ambientato negli anni ’70 e potrà essere completato in 2/3 ore, ma i giocatori potranno girare liberamente prima di portarlo a termine e aprire maggiormente la mappa e visitare le altre città;

I giocatori potranno tornare a visitare le città che hanno sbloccato precedentemente;

Il gioco proporrà una storia e una serie di missioni che non porranno freni su tematiche forti o sulla nudità;

Il gioco sarà suddiviso in capitoli, come in Red Dead Redemption 2;

Dr. Dre e Snoop Dog saranno gli host di due stazioni radio a Vice City;

Il gioco proporrà una maggiore interazione con gli NPC e con il mondo di gioco;

Ritorneranno alcune meccaniche di GTA 4, ma non vengono specificate quali;

I personaggi possono subire dipendenze;

Si potranno corrompere i poliziotti, con i quali si potranno fare poi diversi affari;

In giro per la città ci saranno dei bambini, ma non si potrà fare loro del male.

Da quanto tempo è in sviluppo GTA 6?

Si dice che lo sviluppo di GTA 6 sia iniziato nel 2014, anche se Rockstar non ha ufficialmente confermato l'esistenza del gioco fino a febbraio 2022.

Su quali piattaforme sarà disponibile GTA 6?

Take-Two Interactive, l'editore di GTA, ha annunciato che Grand Theft Auto 6 sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X nel 2025. Non è stata ancora annunciata, dunque, una versione per PC. Questa mancanza di annuncio di una versione PC non esclude la possibilità, considerando che la serie GTA ha spesso avuto rilasci sfalsati su console e PC. Inoltre, c'è la possibilità che GTA 6 possa arrivare sul successore di Nintendo Switch, dato che Rockstar ha già supportato la Switch con altri titoli come L.A. Noire, Red Dead Redemption e Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

Quanto costerà GTA 6?

Rockstar e Take-Two non hanno ancora dichiarato un prezzo ufficiale per GTA 6, ma è probabile che si attesti sugli 79,99€ euro, diventati lo standard per i giochi AAA con budget elevati.

Non preoccupatevi, per ora, dei rumor infondati che suggeriscono che GTA 6 costerà 12 euro o che sarà tariffato per ora, sulla base di commenti mal interpretati del CEO di Take-Two, Strauss Zelnick. Potrebbero essere disponibili versioni premium o edizioni da collezione di GTA 6 a prezzi superiori al normale, ma è meglio attendere (e trattenere i preordini) finché Rockstar non renderà ufficiale il prezzo.

Cosa accadrà a GTA Online quando uscirà GTA 6?

Dopo il clamoroso successo di GTA Online nel quinto capitolo, è lecito aspettarsi che Rockstar punti ancora moltissimo su una nuova modalità online anche per GTA 6. Detto questo, ci aspettiamo che nel nuovo capitolo di Grand Theft Auto venga dato ampio spazio ad una corposa e ricca di contenuti modalità in giocatore singolo. A questa, però, andrà affiancata una nuova versione di GTA Online: ma quali possono essere le aggiunte e come potrà differenziarsi da quanto visto in GTA 5?

Di sicuro il punto di partenza avrà a che fare con la nuova ambientazione scelta; con i punti d’interesse, i personaggi e le attività che cambieranno di conseguenza un po' il mood e i temi portanti di tutta l'esperienza. I colpi, fulcro di GTA 5 Online, potrebbero venire ampliati e diversificati, o addirittura svecchiati completamente per lasciare spazio a nuove modalità principali che porteranno avanti la trama della modalità online. Ad oggi è ipotizzabile che GTA Online continuerà ad essere fruito in formato indipendente e tramite aggiornamenti ed espansioni regolari anche con l'avvento di GTA 6; magari dando ai giocatori la possibilità di importare tutti i progressi fatti nella precedente versione del titolo online, così da non dover ricominciare tutto da capo.

Infine, un possibile indizio su una novità che potrebbe venire proposta nella modalità Online la ritroviamo da un ennesimo leak già citato in questo articolo. Oltre alle varie sfide, e alle missioni da affrontare insieme a un gruppo di amici (o sconosciuti), è possibile che Rockstar inserisca una modalità tutta dedicata al gioco di ruolo. Così da proporre in via ufficiale quello che diversi fan stanno già facendo da diverso tempo su alcuni server di GTA 5 Online, riscontrando tra l'altro un grandioso successo.