GTA 6 sarà "il lancio più importante di sempre" anche secondo un analista

Il trailer di Grand Theft Auto 6 ha scatenato un'ondata di entusiasmo che ha dominato le prime pagine di tutti i feed di notizie nel mondo quando Rockstar Games lo ha pubblicato lo scorso dicembre. Il gioco ha, infatti, infranto record di visualizzazioni e si è rapidamente posizionato in cima alle classifiche, alimentando un'anticipazione mai vista prima su quello che potrebbe diventare il gioco più venduto di tutti i tempi... e non solo sono i giocatori a dirlo.

Recentemente, Mat Piscatella, un analista esperto di Circana, ha discusso con GamesIndustry.biz sulle prospettive finanziarie dell'industria dei videogiochi, suggerendo che abbiamo bisogno di vedere più "superadempimenti" come Palworld mentre le spese diminuiscono. Ha anche previsto che Grand Theft Auto 6 sarà un gioco di importanza monumentale che cambierà il volto dell'intera industria.

"Prevediamo una spinta"

L'ultimo anno, come ormai abbiamo capito, è stato difficile per l'industria videoludica, dai numerosi licenziamenti avvenuti in diciotto mesi alla cancellazione di giochi molto promettenti. Secondo Piscatella, però, c'è una luce in fondo al tunnel.

"Questo sarà un anno impegnativo, ma se guardiamo al 2025, se i tassi di interesse scendono e il denaro diventa più accessibile per sviluppatori ed editori, vedremo un nuovo slancio nel ciclo di sviluppo. L'atteso arrivo di GTA 6 attirerà un nuovo interesse nel settore, probabilmente non c'è mai stato un lancio così importante nell'industria videoludica, quindi la pressione è alta."

È una valutazione ragionevole: più di dieci anni dopo il rilascio di Grand Theft Auto 5, il gioco continua a dominare le classifiche di vendita e a ottenere un grande numero di visualizzazioni su piattaforme come Twitch. È arrivato il momento di un nuovo titolo, e sebbene i fan dovranno attendere fino al 2025 per giocare a GTA 6, l'entusiasmo intorno al gioco difficilmente diminuirà, anzi.

Le aspettative sono alte e si prevede che GTA 6 otterrà più preordini e più vendite al lancio rispetto a qualsiasi altro gioco nella storia. Questo è stato già il caso nel 2013 con GTA 5, e data la risposta entusiasta al primo trailer del gioco, è facile immaginare che GTA 6 supererà il suo predecessore senza problemi.