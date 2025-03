GTA 5: una mod ricreava la mappa di GTA 6, bannata perché "troppo realistica"

Una recente tempesta legale si è abbattuta nel mondo del modding videoludico, colpendo al cuore uno dei progetti più ambiziosi legati all'atteso Grand Theft Auto 6. Il creatore conosciuto come 'Dark Space', che aveva realizzato una ricreazione giocabile della mappa di GTA 6 all'interno di GTA 5, ha dovuto cessare completamente il suo lavoro dopo aver ricevuto una notifica di rimozione per violazione di copyright da Take-Two Interactive, proprietaria di Rockstar Games.

Il progetto di Dark Space aveva conquistato l'attenzione dei media lo scorso gennaio, diventando rapidamente virale. La mod gratuita, basata su coordinate trapelate e immagini ufficiali del trailer, aveva attirato migliaia di appassionati desiderosi di esplorare in anteprima una versione approssimativa del mondo di gioco che Rockstar lancerà ufficialmente quest'autunno su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Un'accuratezza pericolosa

La situazione è precipitata quando YouTube ha notificato a Dark Space una segnalazione per violazione di copyright su richiesta di Take-Two. Una circostanza che mette a rischio la sopravvivenza stessa del canale, poiché multiple segnalazioni potrebbero portare alla sua completa chiusura.

In risposta, il modder ha rimosso preventivamente tutti i link di download della sua creazione, nonostante Take-Two non avesse ancora richiesto esplicitamente questo passaggio. "Ho intrapreso questo progetto sapendo che era una possibilità, e il fatto che sia successo non mi sorprende", ha dichiarato Dark Space in un'intervista con IGN, mostrando un atteggiamento più riflessivo rispetto al video di risposta pubblicato sul suo canale, dove aveva criticato apertamente l'azienda.

Secondo l'analisi dello stesso creatore, Take-Two avrebbe preso di mira il suo lavoro perché basato su un progetto collaborativo online di mappatura di GTA 6 che utilizza coordinate trapelate per riprodurre "perfettamente" lo spazio virtuale del gioco in arrivo. "Credo che la mia mappa avrebbe potuto rovinare la sorpresa della loro mappa, e lo capisco", ha ammesso Dark Space.

"Se avessi trascorso anni a costruire questo incredibile mondo di gioco solo per vedere uno YouTuber rovinare l'esperienza della forma, delle dimensioni e dell'atmosfera della mappa... vorrei che fosse rimosso anch'io", ha aggiunto con una certa empatia verso gli sviluppatori ufficiali, pur sottolineando che gran parte del suo lavoro si basava principalmente sulle immagini del trailer ufficiale.

Il risultato finale è che il progetto di Dark Space non esiste più. Non solo i video su YouTube, ma l'intero progetto è stato eliminato. "