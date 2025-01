GTA 6: spunta una presunta data di uscita (e un motivo per cui avrebbe senso)

La data di uscita di Grand Theft Auto VI potrebbe essere stata rivelata da un rivenditore di videogiochi uruguaiano: XUruguay ha, infatti, mostrato sul suo sito web la possibilità di preordinare GTA 6 con data di uscita fissata al 17 settembre 2025, prima di rimuovere l'informazione.

Questa data ha un significato particolare per la serie Grand Theft Auto, essendo lo stesso giorno in cui venne pubblicato GTA V nel 2013 - già, ormai ben 12 anni fa -. La coincidenza ha scatenato speculazioni tra i fan, desiderosi di novità sul prossimo capitolo della popolare saga dopo mesi di silenzio da parte di Rockstar Games.

L'attesa per GTA VI è, infatti, alle stelle dal rilascio del primo trailer a dicembre 2023. Da allora, la casa produttrice non ha fornito ulteriori dettagli ufficiali, alimentando il fermento della community di appassionati alla ricerca di qualsiasi indizio... inutile dire, però, che tutti questi "indizi" spuntati sinora hanno portato solamente a buchi nell'acqua, quindi anche questa nuova informazione è da prendere con le pinze.

Take-Two, società madre di Rockstar, per ha solo confermato una finestra di lancio per l'autunno 2025, in linea con la presunta data trapelata. Nonostante l'entusiasmo della community, quindi, è importante mantenere un approccio cauto fino a comunicazioni ufficiali da parte degli sviluppatori.

In ogni caso, con questo nuovo pezzo la storia di Grand Theft Auto VI si arricchisce di un nuovo capitolo speculativo, alimentando ulteriormente l'hype per quello che potrebbe rivelarsi uno dei titoli più attesi del decennio. Per ora, non possiamo far altro che continuare a esercitare la pazienza in attesa di notizie concrete da Rockstar Games sul futuro di questa iconica serie videoludica; chissà, magari le conferenze estive di giugno saranno la volta buona per scoprire qualcosa di concreto e, soprattutto, ufficiale.