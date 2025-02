GTA 6 su PC a inizio 2026? Corsair se lo fa scappare e poi ritratta

Il lancio di Grand Theft Auto 6 per PC potrebbe avvenire all'inizio del 2026, secondo quanto dichiarato da un dirigente di Corsair durante una recente conferenza finanziaria. L'azienda ha però successivamente smentito, affermando che si trattava solo di speculazioni.

Ronald van Ween, vicepresidente delle relazioni con gli investitori di Corsair Gaming, ha affermato durante una call finanziaria che GTA 6 uscirà "in autunno per console e poi all'inizio del 2026 per PC". Questa dichiarazione ha immediatamente attirato l'attenzione degli appassionati, dato che Rockstar Games non ha ancora annunciato ufficialmente una versione PC del gioco.

Il mistero sulla versione PC di GTA 6 rimane quindi irrisolto.

Corsair ha però rapidamente smentito le parole del suo dirigente, dichiarando a IGN che van Ween stava solo facendo speculazioni e che l'azienda non ha ricevuto alcuna informazione ufficiale da Take-Two o Rockstar riguardo a una possibile finestra di lancio per PC.

La pratica di Rockstar di pubblicare le versioni PC dei suoi giochi molto tempo dopo quelle console è ben nota. Storicamente, il periodo più breve tra il lancio console e quello PC è stato di 7 mesi, nel caso di GTA 3, Vice City e GTA 4. Seguendo questo schema, se GTA 6 rispettasse la finestra di lancio autunnale del 2025 per console, una versione PC nella primavera 2026 sarebbe plausibile.

Nonostante la smentita di Corsair, alcuni ritengono che le parole di van Ween possano contenere un fondo di verità. In passato, dichiarazioni apparentemente casuali di dirigenti durante conferenze finanziarie si sono rivelate accurate, come nel caso dell'annuncio di Mortal Kombat 12 da parte del CEO di Warner Bros. Discovery.

Tuttavia, in assenza di conferme ufficiali da parte di Rockstar o Take-Two, i fan dovranno continuare ad attendere notizie certe sulla versione PC di uno dei titoli più attesi degli ultimi anni. L'unica certezza al momento rimane il lancio su console previsto per l'autunno 2025, sempre che non ci siano ritardi.

I giocatori PC restano quindi in trepidante attesa di informazioni ufficiali, nella speranza che l'attesa per mettere le mani su GTA 6 non si prolunghi eccessivamente rispetto alle versioni console. Nel frattempo, le speculazioni e i rumor continueranno sicuramente a tenere alta l'attenzione su questo attesissimo titolo.