GTA San Andreas compie 20 anni: dietro le quinte di un capolavoro senza tempo

Rockstar Games celebra oggi, 26 ottobre 2024, il 20° anniversario di GTA San Andreas, uscito vent'anni fa negli USA e il 29 ottobre in Europa. Per l'occasione vi abbiamo preparato un corposo video che vi porta dietro le quinte della celebre produzione di Rockstar Games (e che trovate poco più sotto), ma nella giornata di oggi, anche l'ex sviluppatore Obbe Vermeij ha voluto svelare su X alcuni retroscena sulla creazione di questo storico gioco, considerato ancora oggi, uno dei migliori open world del panorama videoludico.

Vermeij ha spiegato come il team di sviluppo abbia dovuto affrontare, e superare creativamente, le limitazioni hardware dell'epoca, riuscendo comunque a creare un mondo di gioco ampio e vario che risulta impressionante ancora oggi.

Pur con una mappa più grande, Rockstar North ha voluto introdurre una serie di novità per svecchiare il gameplay di Vice City.

Secondo Vermeij, "il piano originale prevedeva 3 città presenti su mappe separate, con il giocatore che poteva viaggiare da una all'altra utilizzando treni e aerei". Tuttavia, le limitazioni di memoria della PS2, e la volontà di restituire un senso di continuità nell'esplorazione, hanno portato il team a ripensare questo approccio.

"Poco prima che gli artisti iniziassero a lavorare sulle tre mappe, abbiamo avuto una riunione finale presso Rockstar North in cui abbiamo cambiato idea e deciso di optare per una mappa grande", ha rivelato lo sviluppatore. Nonostante questa scelta potesse complicare le cose, Rockstar è riuscita a mantenere gran parte della visione originale.

Vermeij ha anche ricordato il lancio di GTA San Andreas, sottolineando come fosse diversa la situazione rispetto ad oggi: "Ci volevano 6 settimane per produrre, confezionare e distribuire i DVD. Le patch su Internet non esistevano ancora. Per noi, tutto lo stress si è verificato al momento della scadenza, 6 settimane prima".

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Lo sviluppatore ha descritto l'atmosfera di attesa per l'uscita del gioco: "Sono andato nel negozio più grande vicino agli uffici di Rockstar North, il Virgin Shop di Princess Street (diventato in seguito HMV) a Edimburgo. Anche se era una serata piovigginosa, la fila si snodava per tutto il negozio e si riversava in strada. È stato incredibile vedere tutte quelle persone così eccitate che andavano a casa a giocare per tutta la notte".

Queste rivelazioni offrono uno sguardo affascinante dietro le quinte di uno dei titoli più influenti nella storia dei videogiochi, mostrando come le sfide tecniche e le decisioni creative abbiano plasmato GTA San Andreas (che potete attualmente trovare nella GTA Trilogy disponibile su Amazon) in quello che è diventato: un capolavoro che, anche vent'anni dopo, continua a essere celebrato e ricordato con affetto dai giocatori di tutto il mondo.