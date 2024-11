GTA Trilogy si allinea finalmente alla versione mobile

Rockstar Games ha rilasciato un aggiornamento significativo per GTA Trilogy Definitive Edition su PC e console (che potete trovare su Amazon), implementando una serie di miglioramenti già introdotti nella versione mobile.

Questo aggiornamento rappresenta un tentativo di risollevare le sorti di una raccolta che, al lancio, aveva sollevato numerose critiche per la qualità tecnica e la fedeltà all’esperienza dei giochi originali.

L'update allinea la verisone PC e Console a quella rilasciata su mobile.

Si tratta di un aggiornamento corposo che, oltre a correggere bug e problemi tecnici, apporta modifiche sostanziali in termini di grafica e gameplay. Questi cambiamenti provengono dalle ottimizzazioni effettuate per il rilascio del titolo su dispositivi mobili, quando il gioco è stato reso accessibile agli abbonati Netflix su iOS e Android.

Uno dei punti più discussi della GTA Trilogy Definitive Edition è stato il livello qualitativo generale, che molti fan hanno ritenuto inferiore alle aspettative. Sin dal lancio, gli utenti hanno segnalato una serie di difetti, tra cui glitch grafici, problemi di performance e una direzione artistica non all’altezza delle versioni originali. Con questa nuova patch, Rockstar sembra puntare a sanare alcune delle lacune più criticate.

Tra le novità introdotte spicca la modalità “Classic Lighting”, un sistema di illuminazione che ripropone in maniera più autentica l’atmosfera dei titoli originali, catturandone il tono iconico. Questo dettaglio è stato pensato per restituire ai giocatori l’esperienza visiva tipica dei primi anni 2000, un elemento fondamentale per chi cerca un ritorno fedele ai classici della serie.

Oltre a miglioramenti estetici, l’aggiornamento apporta anche modifiche al gameplay. Ad esempio, la possibilità di utilizzare le armi mentre si corre, una funzionalità presente nei giochi originali ma rimossa nelle versioni precedenti della Definitive Edition, è stata reintegrata in GTA 3 e Vice City. Altri ritocchi includono nuovi effetti video e un generale affinamento della resa visiva e tecnica.

Questo aggiornamento segna un passo importante per Rockstar Games, che sembra intenzionata a rispondere alle critiche dei fan e a restituire alla trilogia una parte del suo originario splendore. Tuttavia, rimane da vedere se queste modifiche saranno sufficienti per riconquistare la fiducia di chi, fino a oggi, è rimasto deluso dall’offerta definitiva di tre dei capitoli più iconici della saga Grand Theft Auto.