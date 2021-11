GTA Trilogy è finalmente disponibile anche su PC!

Da ormai diversi giorni è stato rilasciato l’attesissimo GTA Trilogy una raccolta dei tre più grandi successi di Rockstar Games rilasciati su PC, Xbox e PS2. Ovviamente parliamo del terzo capitolo, Vice City e l’immortale San Andreas i quali hanno ricevuto una rivisitazione grafica che ha diviso un po’ il pubblico, tanto che la collezione ha ricevuto. Tra alcuni problemi riscontrati e bug alle volte davvero fastidiosi gli utenti ci sono andati giù pesanti sul noto sito Metacritic. Ad oggi il punteggio addirittura è sceso a 0.5 con fan particolarmente inferociti anche per il fatto che fino a ieri i titoli non funzionavano su PC.

Ebbene, proprio in queste ore, Rockstar Games ha postato un messaggio sul proprio profilo Twitter dichiarando che gli utenti PC potranno tornare a giocare a GTA Trilogy promettendo inoltre altre correzioni nel tempo. Sembra quindi che il lancio di questa collezione non sia stato certamente ottimale ma il team di sviluppo ha promesso che è tutto sotto controllo.

Certamente le remastered non sono perfette, graficamente risultano dei lavori davvero da segnalare in positivo anche se, in determinate circostanze, alcuni personaggi sono stati modificati in modo a dir poco “tragicomico” facendo perdere immersione al giocatore. Ovviamente per chi non ha mai avuto l’occasione di giocarli ci teniamo a consigliarne l’acquisto, San Andreas ancora oggi risulta visivamente clamoroso sia su console old gen che su next gen con tante attività, tre città esplorabili ed una trama davvero importante e toccante.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition is again available through the Rockstar Games Launcher for play and purchase. We sincerely apologize for the inconvenience, and are working to improve and update overall performance as we move forward: https://t.co/hAfEKqYS3o

— Rockstar Support (@RockstarSupport) November 15, 2021