GTA Trilogy: i troppi problemi hanno generato un review bombing incredibile

GTA Trilogy, la collection che include i primi tre capitoli in 3D della famosa saga di Rockstar Games, non sta vivendo un buon momento. Il lancio è stato infatti un disastro, soprattutto su PC, dove i giocatori attualmente non possono né scaricare né acquistare il pacchetto, dopo un blackout del client di Rockstar durato oltre 24 ore. Purtroppo questo sentimento si è tradotto in un gigantesco review bombing su Metacritic, complice anche alcuni difetti evidenti del titolo.

Oltre a tutti i disguidi tecnici che stanno tenendo lontani gli utenti PC da GTA Trilogy, la collection è stata valutata in maniera molto negativa per Nintendo Switch. La versione per la console ibrida della casa di Kyoto, infatti, non riesce a soddisfare i giocatori. Alcuni la definiscono una collection per mobile, altri invece un semplice porting della versione PlayStation 3, piena di bug ed glitch. Stesse critiche arrivano però anche per le altre versioni e il tutto viene considerato un lavoro fin troppo superficiale per essere venduto a prezzo pieno.

Chiaramente il review bombing da parte degli utenti si spiega con tutta la delusione e la speranza che avevano riposto in un prodotto forse migliore. GTA Trilogy però è stato valutato male anche da parte della critica specializzata: al momento in cui scriviamo, infatti, la versione Nintendo Switch non riesce a superare il metascore di 40, con VGC e Nintendo Life che bollano le prime (ed uniche) due insufficienze. La versione PlayStation 5 si è beccata un 70, ma è presente solo la recensione di Gameblog.fr, mentre le versioni PC e Xbox non sono ancora state recensite.

Probabilmente nessuno, tra pubblico e critica, oltre che la stessa Rockstar si aspettavano un lancio di questo genere. Non sappiamo quanto margine di manovra avrà il team per sistemare la GTA Trilogy, ma è un vero peccato vedere una remaster di tre giochi così iconici e che hanno contribuito a dettare le regole su come si crea un gioco open world essere afflitta da problemi e da una gestione della release date non proprio da manuale.