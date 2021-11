GTA Trilogy: chi l’ha comprato su PC non riesce a giocare, cosa sta succedendo?

GTA Trilogy non ha avuto un day one frizzantino. Dopo l’inconveniente su PlayStation 5, ora anche i giocatori PC stanno avendo dei problemi decisamente importanti. E no, attenzione: nessun errore a livello di gioco. Il motivo per cui la collection, che include i primi tre capitoli della serie in 3D completamente rimasterizzati non funziona su PC è da ricercarsi nel client di casa Rockstar Games, che è oramai offline da un quantitativo di ore decisamente importante.

Nella giornata di gioveddì, intorno alle ore 19:00, infatti, GTA Trilogy è diventato su PC praticamente inaccessibile. Questo perché il client di casa Rockstar Games è andato offline e non sembra abbia la minima intenzione di ripresa. L’unico messaggio ufficiale da parte di Rockstar arriva da Twitter, dove si afferma che il client è stato messo offline per una manutenzione. Il problema è che sono oramai quasi 14 ore che il tutto non accenna a riprendersi e questo impedisce ai giocatori di accedere ai loro giochi, tra cui appunto la collection di Grand Theft Auto.

L’impossibilità di entrare all’interno del launcher è il problema più grave: chiunque non abbia mai selezionato l’opzione “Ricorda questo PC” non potrà riuscire a fare il login prima che Rockstar Games riesca a sistemare il tutto. Per chi invece riesce ad entrare (pochissimi, ovviamente) non potrà giocare praticamente a nulla, neanche a GTA Trilogy, che pur essendo un gioco single player necessita comunque di una connessione online, probabilmente dettata da politiche interne della casa.

Wait, the @RockstarGames launcher is STILL down? I still can't play what I bought. Okay. pic.twitter.com/Xw9SwqpHYc — Tyler McVicker (@Tyler_McV) November 12, 2021

La situazione sta creando diverso malumore negli utenti. In tanti chiedono a Rockstar di tornare a lanciare i suoi giochi su Steam, mentre altri sono ancora più adirati: nonostante abbiano pagato in anticipo GTA Trilogy, i pirati informatici ora possono giocare al titolo mentre no. Una versione pirata della collection infatti è già comparsa online, aggiungendo così una beffa a chi aveva appunto prenotato il pacchetto.