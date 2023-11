GTA Trilogy gratis per gli abbonati Netflix

Con la stagione delle festività in arrivo, Netflix ha voluto soddisfare quegli utenti che, oltre a film e serie tv, amano anche i videogiochi.

Netflix ha, infatti, deciso di regalare ai suoi abbonati Grand Theft Auto Trilogy - The Definitive Edition, per iOS e Android, aggiungendo un altro, validissimo, titolo alla sua line-up per device mobile.

Questa nuova aggiunta al catalogo, una remaster dei famosi GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas, al netto delle problematiche che l'hanno afflitta al suo esordio, rappresenta una raccolta imprescindibile per tutti gli amanti del videogioco, in quanto comprende tre pietre miliari del genere open world.

Al momento è possibile pre-registrarsi sia su App Store, che su Google Play, per poter scaricare gratuitamente la trilogia non appena sarà resa disponibile il prossimo 14 dicembre.

Come da tradizione per il catalogo di videogiochi offerti da Netflix ai suoi abbonati, l'app sarà disponibile individualmente sia su App Store, che su Google Play (dovrete in entrambi i casi cercare la versione di Netflix e non quella a pagamento) e basterà inserire le proprie credenziali di accesso a Netflix dopo averla avviata per poterci giocare senza limitazioni.

L'incredibile offerta di giochi di Netflix continua a crescere, mostrandosi sempre più interessante. Titoli come Kentucky Route Zero, Before Your Eyes, Oxenfree, Immortality, Spiritfarer, TMNT: Shredder's Revenge e Dead Cells, che già fanno parte della line-up del colosso dello streaming, sono solo l'inizio, visto che l'anno arriveranno altri imperdibili titoli, come Katana Zero, Death's Door e Hades.

Pur non essendo la più vasta collezione di giochi per un servizio in streaming, la selezione è indubbiamente curata, mostra titoli esclusivi su piattaforme mobile e garantisce delle esperienze di qualità, perfette per quei momenti "mordi e fuggi" della vita di tutti i giorni.

Sebbene alcuni report indichino che solo una piccola parte degli utenti Netflix fruiscano del catalogo videoludico offerto dalla compagnia, l'azienda non sembra preoccuparsi di questi dati, perpetrando la sua volontà di offrire un catalogo mobile di titoli di qualità e continuando a focalizzarsi sull'aggiungere produzioni di indubbio valore.