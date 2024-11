In GTA Trilogy sono spariti i crediti agli sviluppatori e scatta la polemica

Rockstar Games ha rilasciato un aggiornamento, nei giorni scorsi, per GTA Trilogy Definitive Edition su PC e console, quasi due anni dopo l'ultimo update. L'aggiornamento ha aggiunto diverse opzioni grafiche precedentemente esclusive delle versioni mobile, allineando le edizioni per PC e console a quella recentemente rilasciata su iOS e Android.

La GTA Trilogy Definitive Edition (che potete trovare su Amazon), che include le versioni rimasterizzate di Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas, aveva ricevuto pesanti critiche al lancio nel 2021 per la scarsa qualità grafica e per l'essere una raccolta realizzata "superficialmente". Quest'aggiornamento è stato realizzato proprio per migliorare l'esperienza finale, anche se ha sollevato delle nuove, e pesanti, polemiche.

Rimuovere gli sviluppatori dai crediti di un gioco è sempre una mossa poco corretta, a prescindere dalle motivazioni.

Laddove i giocatori sono finalmente soddisfatti del risultato finale della raccolta antologica, Grove Street Games, lo studio responsabile dello sviluppo delle versioni per PC e console, non è per nulla contento del nuovo aggiornamento, visto che è stato rimosso il. nome della software house dal menu principale e dalla schermata iniziale del gioco. Le versioni PC e console, difatti, si allineano a quelle mobile, mostrando solo Rockstar come sviluppatore.

Thomas Williamson, CEO di Grove Street Games, ha reagito su X con un messaggio ironicamente velato: "Parlando in modo del tutto ipotetico: è una mossa scorretta rimuovere gli sviluppatori principali dai crediti in un aggiornamento, soprattutto quando questo include centinaia di correzioni fornite da quegli stessi sviluppatori che sono rimaste inaccessibili ai giocatori per anni."

Nonostante il malcontento di Williamson, Grove Street Games, e lui stesso, rimangono nei crediti finali del gioco, come sottolineato da diversi utenti sui social media.

La vicenda segna un finale turbolento per la GTA Trilogy Definitive Edition, che ha subito polemiche sin dal lancio. Rockstar fu costretta a scusarsi per lo stato della raccolta e offrì persino giochi gratuiti ai giocatori PC come risarcimento.

Nonostante i problemi, la collezione sembra aver venduto molto bene. Strauss Zelnick, CEO di Take-Two (società madre di Rockstar), ha definito quei problemi un "intoppo" che è stato "risolto".

L'aggiornamento, e la conseguente rimozione di Grove Street Games dalle schermate iniziali sollevano interrogativi sul futuro della collaborazione tra Rockstar e lo studio di sviluppo, nonché sulle pratiche di riconoscimento del lavoro nell'industria dei videogiochi.