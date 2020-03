GWENT: The Witcher Card Game disponibile a partire da oggi per i dispositivi Android

È passato ormai più di un mese dall’annuncio di GWENT The Witcher Card Game per dispositivi Android. È bene ricordavi quindi che il titolo è ufficialmente disponibile a partire da oggi 24 marzo. Per chi non lo conoscesse, è un gioco di carte competitivo basato sull’universo di The Witcher. Una prima versione è nata all’interno di The Witcher 3 Wild Hunt, come sorta di grande mini gioco. Inutile dire che l’apprezzamento da parte del pubblico e le buone idee messe in campo gli hanno permesso di diventare un titolo a tutti gli effetti indipendente.

GWENT The Witcher Card Game è un titolo free-to-play con microtransazioni a pagamento come succede con la sua controparte made by Blizzard: Hearthstone. Il gioco inoltre supporterà il cross-play con iOs e PC, quindi nessuna preoccupazione se avete voglia di divertirvi con i vostri amici. Per i giocatori già in possesso di un account GOG.com associato a GWENT, tutti i progressi e gli acquisti potranno essere trasferiti alla versione Android.

Per celebrare l’uscita del titolo su Android, gli sviluppatori hanno deciso di regalare un barile d’oro premium per tutti coloro che scaricheranno GWENT The Witcher Card Game entro il 31 marzo alle ore 12:00 (italiana). In precedenza invece vi avevamo detto che chiunque si fosse pre registrato per questa versione avrebbe ricevuto uno speciale avatar da Golem Imperiale unico da sfoggiare durante le proprie partite.

