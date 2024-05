Hades 2, come sbloccare e chi invitare ai Bagni Termali

Una delle novità presenti in Hades 2 sono i Bagni Termali, una zona presente nel Crocevia dove è possibile invitare alcuni degli NPC per scambiare delle chiacchiere più personali. Tuttavia, l'area non è disponibile sin dall'inizio del gioco, motivo per cui in questa guida troverete tutte le informazioni su come sbloccarla e, in seguito, chi poter invitare.

Come sbloccarare i Bagni Termali in Hades 2?

Il segreto per accedere ai bagni termali in Hades risiede nell'utilizzo del calderone. Questo strumento vitale, così come il sortilegio necessario per attivare i bagni termali, non è immediatamente a disposizione, bensì è necessario procedere sufficientemente. In particolare, nel nostro caso è diventato accessibile dopo aver raggiunto la terza regione nella discesa verso l'Ade.

I bagni termali si sbloccano attraverso una stregoneria chiamata "Rito della Purificazione a Vapore", la quale non solo sblocca le desiderate terme, ma concede anche il primo set di Sali da Bagno. Per attivare l'incantesimo, sono necessari specifici ingredienti:

2 unità di Moli

2 unità di Fiori di Loto

2 unità di Belladonna

I Moli e i Fiori di Loto si trovano con abbondanza nelle regioni dell'Erebo e dell'Oceano. Al contrario, la Belladonna deve essere coltivata nel Crocevia tramite le zolle di terra fertili sbloccabili col calderone. Nel caso le semenze siano esaurite, si può ricorrere al Badile d'Argento, che, se utilizzato durante la run, permette di raccogliere i semi.

Una volta realizzato il Rito della Purificazione a Vapore, le Terme diventano immediatamente accessibili. Queste, però, non possono essere utilizzate in solitaria: i Sali da Bagno ricevuti come parte del sortilegio possono essere offerti a certi personaggi, che, una volta ottenuta la loro fiducia, si uniranno volentieri al giocatore nelle calde acque termali.

Come invitare gli NPC nei bagni termali di Hades 2?

Per sfruttare appieno le terme, devi interagire con i meccanismi di favoritismo di Hades 2. Proprio come nel gioco precedente, a qualsiasi PNG amichevole — e anche a qualche PNG inizialmente ostile — è possibile fare regali, ovvero donargli del nettare. Una volta che hai conversato abbastanza spesso con un personaggio, questo apparirà nel tuo codex dove, sotto il suo ritratto, vedrete una fila di cuori che rappresentano il livello di rapporto con Melinoe. Ogni regalo riempie un altro cuore, e il testo allegato indicherà il regalo richiesto per il prossimo cuore.

Anche se i cuori successivi possono richiedere ambrosia e battute di pesca per essere sbloccati, quelli relativi alle terme solitamente si verificano prima — di solito il secondo o il terzo. Se un cuore è bloccato e il testo suggerisce di conoscere meglio qualcuno, dovrete parlare con loro di più negli incontri successivi prima di offrire il prossimo regalo.

Quando gli NPC sono pronti a ricevere sali da bagno (che sono anche reperibili anche dal Mercante Miserabile per 50 ossa), allora potrete invitarli a unirsi a voi alle terme.

È importante notare che mentre alcuni di questi incontri possono avere un po' di piccantezza, non sono tutti romantici. Fedeli ai personaggi della mitologia greca, il cast di Hades 2 ha un atteggiamento piuttosto occidentale nei confronti delle saune e della nudità, e socializzare con i colleghi completamente svestiti sembra essere consuetudine per loro. Insomma, niente fetish strani.

A cosa servono i bagni termali in Hades 2?

Oltre a offrire conversazioni piacevoli, l'utilizzo delle terme offre il vantaggio di far avanzare il tempo. Che voi stiate aspettando la crescita delle piante, il completamento di un incantesimo o una consegna dal servizio di consegna dell'oltretomba di Caronte, le terme accelereranno il processo.

Chi si può invitare ai bagni termali di Hades 2?

Ecco tutti i personaggi che si possono invitare alle terme di Hades 2 finora: