Hades diventa il primo videogioco della storia a vincere un ambito premio

Nel corso dell’ultimo anno, Hades ha fatto incetta di premi. Il gioco di Supergiant Games ha riscosso un successo incredibile a livello di critica e pubblico, tanto da vincere anche alcuni titoli come Game of the Year 2020. Oggi però è arrivato un riconoscimento decisamente atipico, che appartiene ad un mondo che non ha quasi mai tenuto conto dei videogiochi, almeno fino ad oggi.

Come riportato online, infatti, Hades può da oggi aggiungere un nuovo premio alla già sua ricchissima collezione. Parliamo del Premio Hugo, conosciuto a livello formale come Annual Achievement Award for Science Fiction and Fantasy, assegnato durante il World Science Fiction Convention. Il gioco di Supergiant Games è stato candidato nella categoria Video games ed ha vinto lasciandosi alle spalle giochi come The Last of Us PArte 2, Final Fantasy 7 Remake, Animal Crossing: New Horizons e Blaseball.

Si tratta di un riconoscimento straordinario per Hades. Non solo perché il gioco ha battuto dei veri e propri colossi tripla A, prodotti con molto più budget e molto più personale al lavoro, ma soprattutto perché la competizione non ha mai prima di oggi avuto la categoria Videogiochi. Purtroppo Greg Kasavin, creative director di Supergiante Games, non ha potuto ritirare il premio, probabilmente a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19, che gli hanno impedito di viaggiare in Finlandia per accettare il premio.

Hades ha vinto la prima statuetta della neonata categoria, ma attenzione: non è detto che la stessa venga riconfermata il prossimo anno. Al momento il World Science Fiction Society è al lavoro per provare ad integrarla in maniera definitiva, ma per ora non ci sono conferme in merito. Se il premio vinto dal particolare titolo di Supergiant Games resterà l’unica eccezione alle rigide regole degli organizzatori il valore storico aumenterà decisamente a dismisura, non trovate?