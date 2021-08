Hades costa davvero troppo poco? Il punto di vista un analista giapponese

Hades è uno dei titoli indipendenti che ha ottenuto più riconoscimenti nel corso degli ultimi anni. Basti pensare che fin dal suo arrivo in Early Access sull’Epic Games Store ha riscosso un notevole successo, fin dal suo debutto in Early Access. Nel 2020 la consacrazione definitiva: la release 1.0 ha convinto buona parte dei colleghi esteri (e anche italiani) a dargli un meritatissimo Game of the Year Award. Da pochi giorni l’opera di Supergiant Games è disponibile anche su PlayStation 5 e console Xbox ma vale davvero il prezzo del biglietto?

Nessuno mette in dubbio la qualità di Hades: dal reparto artistico a quello tecnico, Supergiant Games è riuscita sicuramente nell’intento di fornire un gioco pressoché completo da ogni punto di vista. Il prezzo però potrebbe essere sbagliato, almeno secondo Serkan Toto, analista giapponese che lavora nel campo dei videogiochi. Toto ha affidato il suo pensiero a Twitter, affermando che secondo lui il titolo viene venduto sotto costo.

“Se fossi un advisor di Supergiant avrei implorato il team di vendere Hades ad un prezzo maggiore di 30 Dollari. Per questa qualità, il gioco viene venduto al 30% del valore in meno”, le parole di Toto, diffuse su Twitter. Un punto di vista legittimo, soprattutto considerando che stiamo parlando di un team molto più piccolo e che non ha ricevuto grandi finanziamenti esterni o il supporto di un grande publisher. Una sorta di analisi finanziara, che però forse non tiene conto delle vendite della versione Early Access: il prezzo del gioco infatti a dicembre 2018 era di 19,99 Dollari ed ha toccato il suo massimo a maggio 2019, senza poi cambiare ulteriormente.

If I had been Supergiant's advisor, I would have *implored* them to offer Hades for higher than the US$30 it is going for now.

For its quality, the game is at least 30% underpriced.#eviladvisor #zagreus https://t.co/8fEhEpESeO

— Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) August 14, 2021