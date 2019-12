Half Life Alyx si mostra in un primo gameplay off-screen

Per quanto potrebbe sembrare strano o fuori da questo mondo, Half-Life si prepara a tornare durante il prossimo 2020. Dopo più di 12 anni dal suo ultimo capitolo la leggendaria saga di Valve farà ritorno con un gioco dedicato al mondo VR. Annunciato durante lo scorso mese di Novembre, Half Life Alyx ha sicuramente saputo “smuovere le acque” creando gioia e disagio tra i vari fan di questa fantastica opera.

Il primo trailer del gioco è stato quindi apprezzato e odiato allo stesso tempo (dai fan che non sono assolutamente d’accordo con la rotta VR della serie). Ma l’unica cosa che rimane certa è che tutti non vedono l’ora di mettere le mani su questo particolare Half Life Alyx. Per farlo, ci tocca ancora aspettare qualche mese ma possiamo comunque “soddisfare” la nostra voglia grazie a un piccolo gameplay off-screen del gioco.

Grazie al canale YouTube Tested siamo riusciti ad ammirare Half Life Alyx in azione attraverso dei filmati off-screen del gioco. Il video in questione si focalizza più sui vari headset VR che sul gioco di Valve, svelando però qualche immagine “dedicata” di tanto in tanto (ovviamente niente di particolarmente nuovo o mai visto durante i trailer). Se siete interessati ad ammirare con i vostri occhi le particolari sezioni di gameplay del gioco, vi invitiamo a visionare il video presente poco sopra a queste righe.

Sicuramente queste particolari immagini di Half Life Alyx riusciranno a far salire l’hype ancora di più ai vari giocatori in attesa. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito. Vi ricordiamo che il gioco uscirà il prossimo Marzo 2020 in esclusiva PC/VR!