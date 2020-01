Half-Life Hunt Down The Freeman avrà un seguito in VR

Ogni volta che ci si sofferma su una novità riguardante Half-Life cominciamo a tremare e pregare che sia inerente a qualche tipo di sequel. In questo caso parleremo sì di sequel, ma di un gioco fan made, ovvero Hunt Down The Freeman. Pubblicato su Steam il 24 febbraio dello scorso anno impersoneremo il sergente Mitchell, cattivo della serie, membro dell’H.E.C.U.

Il gioco è sostanzialmente una mod di Half-Life 2 abbastanza mediocre e con palesi errori tecnici e di trama, un disastro quasi annunciato insomma che però è venduta a distanza di un anno dalla sua pubblicazione a ben 8 euro. Nonostante tutto gli autori di tale titolo amatoriale, Royal Radius Entertainment, hanno dichiarato che stanno lavorando a un seguito in VR.

We are happy to announce Hunt Down the Freeman 2, our first title to support VR! We aren't ready to share info about the story just yet but until then, here are some Teaser images. pic.twitter.com/A7gKviT35Z

— Hunt Down The Freeman 2 (@PlayHDTF) January 18, 2020