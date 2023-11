Half-Life compie 25 anni e fa record di giocatori su Steam

Sono passati 25 anni dal sul lancio sul mercato e nonostante tutto questo tempo, i giocatori continuano ad amare Half-Life. Il capolavoro di Valve ha infatti ottenuto un nuovo record di giocatori connessi contemporaneamente sul gioco su Steam.

Vi basti pensare che nelle ultime 24 ore, Half-Life ha raggiunto un picco di 33.467 giocatori connessi contemporaneamente. Questo risultato è il più alto registrato per il gioco almeno dal 2008, quando è iniziato il tracciamento degli utenti.

È possibile che questo sia dovuto al nuovo aggiornamento rilasciato da Valve per il gioco, che oltre a introdurre la mini-campagna Half-Life Uplink, quattro nuove mappe per il multiplayer, il supporto a Steam Deck e il reintegro di alcuni contenuti precedentemente rimossi, ha visto anche l'accompagnamento di un documentario dedicato.

Non è certamente un mistero che Half-Life attiri ancora tantissimi giocatori e Alyx ne è stata una dimostrazione lampante, forse il primo titolo a divenire un system seller per visori VR. Non sappiamo se la saga tornerà prima o poi con un terzo capitolo, ma è evidente quanto il franchise sia ancora incredibilmente apprezzato.

Ora come ora non possiamo che festeggiare l'anniversario, magari reinstallando il gioco e rigiocarlo. Un po' come ai vecchi tempi, quando videogiocare era più semplice e anche più spensierato.