Half-Life 2: novità in arrivo per il 20esimo anniversario?

Un nuovo aggiornamento di Half-Life 2 potrebbe essere in arrivo su Steam in occasione del 20° anniversario del gioco, previsto per il 16 novembre. Valve ha recentemente aggiunto un ramo di test nel backend di Steam e sta effettuando frequenti aggiornamenti.

Negli ultimi giorni sono stati rilevati numerosi aggiornamenti nel backend di Steam relativi a Half-Life 2, suggerendo che potrebbe essere in preparazione una versione aggiornata del gioco per celebrarne il ventesimo anniversario.

In particolare, è stato aggiunto un nuovo ramo di test chiamato "test" ad agosto, che viene aggiornato quotidianamente da oltre una settimana. Inoltre, l'8 ottobre sono stati aggiunti nuovi descrittori di contenuto alla pagina Steam di Half-Life 2.

Valve sembra più interessata a Half-Life ultimamente.

Questi movimenti ricordano quanto accaduto per il 25° anniversario del primo Half-Life lo scorso anno, quando fu rilasciata una versione restaurata e migliorata del gioco originale. È possibile che Valve stia preparando un trattamento simile per Half-Life 2 in vista del suo ventennale.

Possibili indizi su Half-Life 3?

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, alcuni fan sperano che questi aggiornamenti possano essere un preludio all'annuncio di Half-Life 3, atteso da oltre 15 anni. Recenti leak e file scoperti nei repository di Valve hanno alimentato le speculazioni su un possibile sviluppo del terzo capitolo della serie.

Per ora non resta, dunque, che attendere il 16 novembre per scoprire cosa Valve ha effettivamente in serbo per celebrare i 20 anni di Half-Life 2, uno dei giochi più influenti e acclamati della storia dei videogiochi.