Half-Life 2 arriverà sul grande schermo, ma nel modo peggiore possibile

Un fenomeno virale nato dal videogioco Half-Life 2 potrebbe presto approdare sul grande schermo. La serie web Skibidi Toilet, creata utilizzando assets del celebre sparatutto in prima persona, ha infatti catturato l'attenzione di Michael Bay e Paramount Pictures.

Skibidi Toilet, realizzata con il Source Filmmaker di Valve, ha dato vita a un universo fittizio incentrato su una guerra tra toilette con teste umane e persone con elettrodomestici al posto della testa. Nonostante la premessa bizzarra, la serie ha riscosso un enorme successo, soprattutto tra i più giovani.

Un potenziale nuovo franchise cinematografico

Adam Goodman, presidente di Paramount Pictures, vede in Skibidi Toilet il potenziale per diventare "il prossimo Transformers o un universo Marvel". Il regista Michael Bay sta valutando la possibilità di realizzare una versione ibrida tra animazione e live-action, ispirandosi stilisticamente a film come John Wick e District 9.

Half-Life 2 potrebbe così debuttare indirettamente sul grande schermo.

Sebbene Half-Life 2 non sia mai stato pensato per un adattamento cinematografico, questa inaspettata evoluzione potrebbe portare elementi del gioco in sala.

Skibidi Toilet è stato creato utilizzando il Source Filmmaker, un programma che incorpora assets da giochi Valve come Half-Life 2, Team Fortress 2 e Portal. La serie web ha dato nuova vita a questi elementi, reinterpretandoli in modo creativo e originale.