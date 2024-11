Il team del remake di Half-Life annuncia un nuovo progetto, ma non è quello che sperate

Crowbar Collective, gli sviluppatori di Black Mesa, remake di Half-Life, hanno annunciato con un trailer (che potete vedere qui) Rogue Point, un nuovo sparatutto tattico cooperativo roguelite per un massimo di quattro giocatori. Il gioco è ambientato in un futuro distopico dove grandi corporazioni si contendono il potere dopo la morte del CEO più ricco del mondo.

Rogue Point si ispira agli eventi storici successivi alla morte di Alessandro Magno, trasponendoli in chiave moderna. I giocatori vestiranno i panni di una squadra di vigilanti d'élite che cercherà di porre fine alle guerre corporative combattendo contro eserciti di mercenari privati.

Il gameplay si svolgerà in quattro ambientazioni - aeroporto, centro commerciale, ufficio e piattaforma petrolifera - generate proceduralmente grazie a un sistema di design parametrico. Ciò garantirà una buona rigiocabilità, con mappe e sfide sempre diverse ad ogni partita.

Rogue Point punta molto sul gioco di squadra e la pianificazione tattica. Prima di ogni missione i giocatori potranno scegliere il proprio equipaggiamento e definire una strategia. Durante le partite si sbloccheranno nuove armi, oggetti cosmetici e modificatori di campagna per personalizzare ulteriormente l'esperienza.

Adam Engels, CEO di Crowbar Collective, ha dichiarato:

"Non vediamo l'ora di approfondire i dettagli del gioco e tutto ciò che abbiamo imparato creando una nuova IP. Proprio come per Black Mesa, vogliamo coinvolgere fortemente la community nello sviluppo e negli aggiornamenti".

Lo studio ha confermato che Rogue Point sarà un gioco premium senza microtransazioni, concentrandosi esclusivamente sull'esperienza PvE cooperativa. Non sono previste modalità PvP al momento del lancio.

Rogue Point è attualmente previsto per il 2025, con un periodo iniziale in accesso anticipato, ma gli sviluppatori non hanno ancora annunciato una data di uscita precisa né il prezzo di vendita. La collaborazione con il publisher Team17 permetterà a Crowbar Collective di concentrarsi sullo sviluppo e sul feedback della community durante la fase di early access.

Insomma, con Rogue Point, Crowbar Collective punta a replicare il successo ottenuto con il remake di Half-Life, Black Mesa, proponendo un'esperienza cooperativa tattica in un setting futuristico originale. L'enfasi sul gioco di squadra e la generazione procedurale delle mappe potrebbero garantire una buona longevità al titolo, se ben implementate.