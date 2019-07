Il co-creatore di Halo presenta Disintegration, un nuovo sparatutto Sci-fi

Disintegration è il nuovo sparatutto sci-fi del co-creatore di Halo: ecco a voi il primo teaser trailer presentato da Take-Two Interactive.

Take-Two, società madre di Rockstar Games, ha annunciato un nuovo sparatutto in prima persona ad ambientazione sci-fi sviluppato da un nuovo studio, V1 Interactive, il quale è capitanato da Marco Letho, ovvero uno dei co-creatori della famosissima serie Halo. Il gioco si chiama Disintegration.

Il gioco sarà svelato ufficialmente alla Gamescom, il 19 agosto 2019, ma già ora è stato rilasciato un primo trailer d’annuncio che potete vedere qui sotto. Disintegration sarà pubblicato dall’etichetta Private Division di Take-Two. Secondo quanto dichiarato, il team al lavoro sul gioco è “un piccolo e dedito gruppo di talenti abituati a lavorare su progetti AAA”.

Il gioco sarà rilasciato in una data da definirsi nel 2020. Attualmente non abbiamo altre informazioni: non sono state svelate nemmeno le piattaforme. Nel trailer possiamo vedere una navetta spaziale, che supponiamo sarà centrale nel gioco.

Non ci resta altro da fare, quindi, se non attendere nuova informazioni che, ripetiamo, saranno rilasciate alla Gamescom. Diteci, cosa ne pensate di questo primo teaser? Vi ispira, oppure credete che ci siano fin troppi FPS sci-fi in circolazione?