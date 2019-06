Halo The Master Chief Collection: ecco quando inizieranno i test della versione PC

Halo The Master Chief Collection arriverà su PC ma per ora dobbiamo prepararci per le fasi di test che inizieranno a breve, secondo quanto dichiarato.

343 Industries ha annunciato che la fase di test della versione PC di Halo The Master Chief Collection inizierà “la prossima settimana”. Il primo gioco che sarà disponibile per i test (e all’interno della collezione) sarà Halo: Reach, il prequel di Halo: Combat Evolved originariamente rilasciato nel 2010.

Halo The Master Chief Collection si è di certo presa il proprio tempo per l’arrivo su PC. La versione console ha fatto il proprio debutto nel 2014, mentre quella per computer non è stata annunciata fino allo scorso marzo. Il community director di Halo, Brian Jarrad, ha affermato durante aprile che i test per la versione PC non sarebbero iniziati fino a giugno, ma aveva poi annunciato che ci sarebbe stato un ritardo indefinito. Ora, invece, pare che ci sia la possibilità 343 Industries riesca a dare il via al tutto durante il mese corrente.

Ricordiamoci però che non tutti gli iscritti al programma di Halo Insiders avranno modo di testare il gioco: la beta sarà limitata a un gruppo rispetto, per far sì che il tutto proceda in modo organizzato. Il punto fondamentale, inoltre, è che il team di sviluppo desidera un valido feedback e quindi, anche proseguendo con le successive fasi, saranno premiati (ovvero più volte invitati) quei giocatori che si sono dimostrati attivi sia in-game che con i feedback sul forum.

La fase di test è quindi sempre più vicina, pur mancando una vera data di inizio. Diteci, siete iscritti al programma di Halo Insiders, oppure preferite attendere l’uscita delle collection completa e godervela nella sua forma migliore?