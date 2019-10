Harry Potter Wizards Unite: le novità della versione 2.5.0

Harry Potter Wizards Unite si aggiorna alla versione 2.5.0. Le novità principali riguardano le lobby delle sfide e le Serre.

La versione 2.5.0. di Harry Potter Wizards Unite arriva anche sul mercato italiano. L’aggiornamento del titolo in realtà aumentata è stato rilasciato in questi giorni sia sull’App Store che su Google Play e sul Galaxy Store. Un paio di novità aspettano i giocatori del titolo pubblicato Niantic e ambientato nel mondo di Hogwarts creato da J. K. Rowling.

Il team di sviluppo ha diffuso in una nota ufficiale le principali novità introdotte con la nuova versione. La prima riguarda le Sfide: quando ci si unisce a una Camera, nella lobby è visibile lo status di tutti i giocatori all’interno che a loro volta riceveranno una notifica quando i compagni saranno pronti a combattere. Quando si affronta la sfida da soli è poi possibile saltare del tutto il conto alla rovescia.

L’altra novità dell’aggiornamento riguarda le Serre che adesso danno sempre Energia Magica insieme agli ingredienti e in quantità maggiore rispetto al passato. Tra le altre novità elencate sulla versione inglese del sito della community (ma non citate su quella italiana e sul Play Store) ci sono una nuova modalità fotografica, con la quale il Boccino d’Oro permette di effettuare scatti in realtà aumentata e l’opzione per scaricare in fase di preloading solo una certa quantità di file per evitare, ad esempio, di occupare troppa memoria sul telefono.

La nuova versione corregge inoltre alcuni bug che causavano il blocco del gioco in alcune circostanze, la scomparsa di alcuni oggetti dall’inventario e la notifica di un obiettivo particolare. Quello di ottobre è un mese molto intenso per la comunità di giocatori di Harry Potter Wizards Unite. Trascorso il Community Day, si celebra in occasione di Halloween il mese delle Arti Oscure. Il prossimo evento in calendario si svolgerà dal 22 al 28 ottobre e infine per il 31 è in arrivo una missione esclusiva.