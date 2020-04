Risparmia sulla nuova espansione di Hearthstone con gli Amazon Coins

È finalmente disponibile Ceneri delle Terre Esterne, la nuova espansione di Hearthstone, che introduce molteplici novità, come il Cacciatore di Demoni, le Leggendarie Supreme e i Demoni Inibiti. Per potervi lanciare subito nel cuore dell’azione con le nuove carte, ovviamente, è necessario acquistare quanti più pacchetti possibili. La cifra richiesta non è bassa, ma fortunatamente c’è un modo semplice per risparmiare: usare gli Amazon Coins.

Di cosa si tratta? Gli Amazon Coins sono una moneta virtuale che può essere utilizzata per fare acquisti tramite Amazon Appstore e all’interno di ogni suo gioco, risparmiando rispetto a un acquisto con soldi reali.

Come usare gli Amazon Coins per risparmiare

Se vi domandate in che modo potete usare gli Amazon Coins in Hearthstone (o in altri giochi), è molto facile. Vediamo i passaggi:

Scaricate l’Amazon Appstore sullo smartphone o sul tablet Android Tramite l’Amazon Appstore scaricate Hearthstone (se avevate già scaricato Hearthstone da un altro store, dovete prima di tutto disinstallare tale versione) Acquistate gli Amazon Coins, a seconda delle vostre necessità Avviate Hearthstone ed eseguite gli acquisti nel gioco tramite gli Amazon Coins (apparirà un’opzione dedicata)

Ci sono ovviamente vari tagli di Amazon Coins, che vi permettono di acquistare la quantità di monete necessarie per accedere ai vari bundle. Ecco di seguito i migliori tagli per effettuare gli acquisti all’interno di Heartstone Ceneri delle Terre Esterne:

500 Coins ovvero 5€: al prezzo di 4.75 euro

2.500 Coins ovvero 25€: al prezzo di 21.75 euro

5.000 Coins ovvero 50€: al prezzo di 42.50 euro

10.000 Coins ovvero 100€: al prezzo di 82.00 euro

Con 5.000 Amazon Coins, potrete ottenere il Pacchetto di Preacquisto che include 55 buste, il dorso delle carte “Intreccio di Serpenti” e una Leggendaria Dorata casuale; il tutto risparmiando 7.50€.

Con 8.000 Amazon Coins (sommando i tagli 5.000, 2.500 e 500), potete invece ottenere il MegaBundle che include 90 buste, l’eroe Sciamano Dama Vashi, 4 biglietti di partecipazione all’Arena, il dorso delle carte “Intreccio di Serpenti”, una leggendaria dorata e i Bonus per la Battaglie dell’Ascesa dei Draghi; il tutto risparmiando 11€.