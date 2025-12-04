Il remake di Prince of Persia: The Sands of Time non sarà presente ai The Game Awards 2025, previsti per l'11 dicembre. La conferma arriva direttamente dal team di sviluppo Ubisoft attraverso i social media, spegnendo le aspettative dei fan che speravano in una nuova presentazione del progetto durante uno degli eventi più seguiti dell'anno nel panorama videoludico. Una notizia che delude, ma che non modifica i piani di lancio complessivi del publisher francese per questo ambizioso progetto di rilancio di uno dei franchise action-adventure più iconici degli anni 2000.

La smentita è arrivata attraverso un messaggio diretto alla community, dove gli sviluppatori hanno dichiarato: "Scusate per la delusione, ma The Sands of Time non sarà ai TGA quest'anno". Una comunicazione che chiude definitivamente le speculazioni emerse nelle ultime settimane, alimentate anche da alcuni insider che ipotizzavano una possibile release già per gennaio 2026.

Nonostante l'assenza dalla kermesse condotta da Geoff Keighley, Ubisoft ha confermato che il titolo verrà lanciato entro aprile 2026, rientrando nell'attuale anno fiscale della compagnia insieme ad altri due progetti non ancora annunciati ufficialmente. Si tratta di una finestra temporale piuttosto ampia che lascia spazio a diverse possibilità per quanto riguarda il reveal definitivo e la campagna marketing del gioco.

Il remake di The Sands of Time risulta ufficialmente in sviluppo entro l'anno fiscale corrente di Ubisoft, che si conclude ad aprile 2026

Il percorso di questo remake si è rivelato particolarmente travagliato fin dall'annuncio originale. Il progetto era stato inizialmente mostrato nel 2020 con un trailer che aveva suscitato reazioni contrastanti nella community per via di un comparto tecnico giudicato inadeguato agli standard moderni. Ubisoft aveva quindi deciso di riavviare completamente lo sviluppo, spostando il team da Ubisoft Pune e Mumbai agli studi di Montreal, culla storica della serie originale e casa di alcuni dei più importanti franchise del publisher.

La decisione di saltare i The Game Awards potrebbe indicare che lo sviluppo necessita ancora di tempo per raggiungere gli standard qualitativi prefissati, oppure che Ubisoft stia pianificando una strategia di reveal alternativa, magari attraverso un evento dedicato o uno showcase proprietario nei primi mesi del 2026. Non sarebbe la prima volta che il colosso francese sceglie canali diversi dai grandi eventi di settore per presentare i propri titoli di punta.

Per i fan della trilogia originale di Prince of Persia, considerata uno dei picchi creativi del gaming action-adventure della sesta generazione di console, l'attesa continua quindi a prolungarsi. Resta da vedere quando e come Ubisoft deciderà finalmente di mostrare in modo sostanziale i progressi compiuti su questo progetto che mira a riportare in auge uno dei franchise più amati del catalogo PlayStation 2, GameCube e Xbox.