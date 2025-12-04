Avatar di Ospite Tech Mage #836 0
0
Ma dai, proprio Legacy of Kain... quella saga era fantastica
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite RPG Mind #477 0
0
quindi hanno cancellato tipo 8 giochi? ma che senso ha comprare uno studio per poi non fargli fare niente
Questo commento è stato nascosto automaticamente.