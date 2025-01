Honkai Star Rail: l'enorme update 3.0 sta per arrivare, ecco tutti i dettagli

Il 15 gennaio 2024 verrà lanciata la versione 3.0 "Paean of Era Nova" di Honkai: Star Rail, popolare gioco mobile sviluppato da HoYoverse. L'aggiornamento introdurrà un nuovo mondo chiamato Amphoreus, dando inizio a un nuovo capitolo della storia principale che si svilupperà in otto versioni, dalla 3.0 alla 3.7.

Questo aggiornamento rappresenta, infatti, un importante passo avanti per Honkai: Star Rail, introducendo non solo nuove trame ma anche mappe inedite e ricche funzionalità di gameplay. Potremo finalmente esplorare Amphoreus, un mondo misterioso che appare dall'esterno come un vortice caotico e i cui abitanti non conoscono il concetto di "Eoni" ma venerano divinità chiamate "Titani".

Secondo la leggenda, Amphoreus fu creato da dodici Titani e la sua storia è intrisa di tragedie. Nell'antichità, l'arrivo di tre Titani - "Discordia", "Morte" e "Inganno" - scatenò una guerra civile tra gli dei. Poco dopo, una forza misteriosa chiamata "marea nera" si diffuse nel mondo, facendo impazzire ogni forma di vita che toccava, compresi i potenti Titani.

Nel corso dei millenni, tra la marea nera che consumava gradualmente Amphoreus e gli dei che combattevano guerre senza fine, il mondo precipitò in una notte eterna. Ora, nell'ultimo santuario dell'umanità, la Città Santa di Okhema, solo la protezione di Kephale, il Titano Portatore del Mondo, rimane l'ultima barriera contro la marea nera.

L'Astral Express, arrivando come una forza inaspettata da oltre questo mondo, è destinato a cambiare il corso del destino di Amphoreus.

I giocatori potranno esplorare diverse nuove aree in Amphoreus:

Abisso del Destino : Una regione dove un tempo tre Titani, Tempo, Passaggio e Legge, tessevano i fili del tempo, dello spazio e delle regole che avrebbero governato Amphoreus.

: Una regione dove un tempo tre Titani, Tempo, Passaggio e Legge, tessevano i fili del tempo, dello spazio e delle regole che avrebbero governato Amphoreus. Okhema : La Città Santa costruita sul fianco della montagna, ultimo santuario dell'umanità protetto dalla luce eterna dell'alba del Titano Portatore del Mondo.

: La Città Santa costruita sul fianco della montagna, ultimo santuario dell'umanità protetto dalla luce eterna dell'alba del Titano Portatore del Mondo. Castrum Kremnos : Una città-stato unica dove risiede il Titano della Discordia e dove dorme il settimo Nucleo di Fiamma.

: Una città-stato unica dove risiede il Titano della Discordia e dove dorme il settimo Nucleo di Fiamma. Vortice della Genesi: Il grande santuario dei 12 Titani divini e luogo profetizzato del Miracolo della Genesi.

La versione 3.0 introdurrà poi due nuovi potenti personaggi a 5 stelle:

The Herta : L'83° membro della Società del Genio, un Emanatore di Erudizione. È un personaggio di tipo Ghiaccio specializzato in danni ad area.

: L'83° membro della Società del Genio, un Emanatore di Erudizione. È un personaggio di tipo Ghiaccio specializzato in danni ad area. Aglaea: Proveniente da Amphoreus, detiene l'autorità divina del "Romanzo" ed è una delle prime Eredi Chrysos a intraprendere il Viaggio della Caccia alla Fiamma. È il primo personaggio limitato a 5 stelle di tipo Remembrance.

Inoltre, ci saranno eventi di Warp speciali con il ritorno di personaggi limitati a 5 stelle come Lingsha, Feixiao, Jade, Boothill, Robin e Silver Wolf.

Infine, con l'arrivo della versione 3.0, è disponibile anche l'evento web "Heroes, Assemble! Let the Paean of Era Nova Resound". Potete registrarvi per unirsi all'ensemble di eroi e ottenere gli ultimi dettagli sulla versione 3.0, con la possibilità di vincere merchandise fisico e Pass di Rifornimento Express insieme a ricompense di gioco.

Honkai: Star Rail è disponibile su PC, iOS, Android, Epic Games Store e PS5, e ha superato i 150 milioni di download totali su tutte le piattaforme.